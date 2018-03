Nantes, France

Le campus du Tertre n'a pas rouvert ce vendredi matin. La Présidence souhaitait la levée des barricades. Mais pour le 4ème jour consécutif la plupart des bâtiments - Censive, Tertre, Igarun, Fac de langues, Recteur Schmitt- sont restés inaccessibles.

"Moi je suis pour que le blocus cesse" ! dit Théo Combelle le président d'InterAsso de Nantes association majoritaire chez les étudiants. Il siège au conseil d'administration de l'Université. Lui aussi est dubitatif sur Parcoursup, lui aussi dénonce l'absence de dispositif d'urgence pour les 150 migrants évacués la semaine dernière, mais il est opposé au blocus. Et il le dit, en dépit des menaces dont il explique être l'objet.

Quand en AG je me suis opposé à leur façon de faire (des bloqueurs ndlr), j'ai été le premier a être insulté, menacé de mort et emmené vers la sortie".- Théo Combelle

Le jeune président reconnaît être politisé, mais il explique être apartisan "ni de gauche, ni de droite, ni du Centre, ni de En Marche ni de quoi que ce soit."

Moi je suis pour que le blocus cesse. Car la prise de parole a été rendue possible par la Présidence et les doyens des différents UFR du Tertre."

Et Théo Combelle d'enchaîner :

A peu près 200 étudiants en empêchent 10 à 15 000 d'avoir cours. Ils bloquent des étudiants qui vont être en danger pour obtenir leur licence ou en danger pour certaines thèses."

InterAsso Nantes représente plus d'une quinzaine d'associations. Elle compte quatre sièges sur six au conseil d'administration de l'Université de Nantes, 11 sur 16 à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et occupe tous les sièges aux Relations Internationales.