A l'initiative de plusieurs associations étudiantes et de certains enseignants, un sit-in était organisé ce mardi matin sur le campus du Tertre, à Nantes, pour dire non au "blocus illimité" décidé par les étudiants mobilisés contre la loi ORE. Cette première du genre a peu mobilisé.

Nantes, France

De nombreux cours sont toujours annulés sur le campus du Tertre à Nantes cette semaine, en raison du "blocus illimité", voté le 3 avril dernier en assemblée générale, par les étudiants mobilisés contre la loi ORE. Une nouvelle assemblée générale réunissant environ 250 étudiants s'est tenue ce mardi matin dans un amphithéâtre de la faculté : les étudiants présents ont voté pour "le blocage des examens" (qui doivent débuter, pour la plupart, fin avril) et "la validation automatique du semestre" pour tous les étudiants. Cette décision est intervenue juste après un courriel adressé par le président de l'université de Nantes à tous les étudiants : Olivier Laboux annonce (ici) que les examens de fin de second semestre seront bel et bien maintenus, et envisage de délocaliser ces examens (en dehors du campus)

Campus du Tertre ce mardi matin à #Nantes. Fac toujours bloquée. Les étudiants mobilisés affichent leur soutien aux expulsés de la ZAD de #NDDL. pic.twitter.com/GC7SeoUl5I — Antoine Denéchère (@AntoineDen) April 10, 2018

Au moment où se déroulait cette AG" (assemblée générale), une quarantaine d'étudiants, d'enseignants et de personnels de l'université organisaient un sit-in sur le campus. Ils portaient une fleur et un livre, symboles de paix et de leur volonté d'étudier, et réclament la fin du blocus ainsi que le droit d'aller en cours. Beaucoup se disent inquiets pour la fin de l'année universitaire. "Je me sens complètement abandonnée pour mon avenir. Je suis censée avoir ma licence dans deux mois, je ne sais même pas ce qu'il va en advenir de mon dernier semestre", explique Marine, étudiante en sociologie qui a pourtant participé aux premières manifestations contre la loi ORE en février : "j'étais d'accord avec les revendications, mais pour moi cela ne peut pas se faire en empêchant les autres d'étudier, ça ne correspond pas à mes valeurs." Interrogés sur la faible mobilisation des anti-blocus, les étudiants présents répondent que l'appel au sit-in a été lancé tardivement (lundi en fin de journée sur les réseaux sociaux) et que la grève à la SNCF a empêché beaucoup de venir à Nantes ce mardi (partis étudier chez leurs parents en raison de l'annulation des cours), mais Alice, étudiante en lettres, se dit persuadée qu'elle "représente la majorité silencieuse du campus".

Des enseignants et personnels de l'université présents

Présent, le doyen de la faculté de langues et cultures étrangères, Didier Delorme, soutient cette initiative et indique avoir "reçu en une semaine, 130 lettres d'étudiants et de parents qui expriment leur désespoir" face au blocage des cours.

#Nantes Le doyen de la faculté de langues et cultures étrangères de @UnivNantes, Didier Delorme, s'oppose au blocus du campus. Il dit avoir "reçu dans la semaine 130 lettres de parents et étudiants qui expriment leur désespoir" face à l'annulation des cours. pic.twitter.com/3mppUOAZ9s — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 10, 2018

Ces étudiants anti-blocus ont déjà créé une page Facebook, un compte Twitter, lancé des pétitions contre le blocage des cours et des bâtiments et déposé un référé devant le tribunal administratif de Nantes (ils ont été déboutés). Pour la première fois, ils organisaient donc ce mardi ce sit-in et comptent reproduire l'opération ce jeudi à 11h30, devant le pôle étudiant du campus du Tertre, avec cette fois plus de monde.