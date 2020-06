Université de Nantes : la rentrée se fera a priori en "présentiel"

La rentrée universitaire se fera a priori "en présentiel", estime le président de l'université de Nantes. "Nous suivrons les consignes sanitaires du ministère", dit Olivier Laboux. "Jusqu’à présent, on disait que la rentrée allait se faire en distanciel, mais là, compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, ça va plutôt être le contraire, à savoir en présentiel et on anticipe des conditions qui peuvent se dégrader en septembre ou en octobre au plus tard". Il y aura donc a priori des élèves dans les salles de cours, et s'il faut respecter une distance entre chaque étudiant, "il va falloir s'organiser, dédoubler et tout ça aura un coût", dit le président de l'université de Nantes.

Pas de diplôme "au rabais"

Olivier Laboux assure que les diplômes délivrés cette année ne sont pas des diplômes au rabais. "Il y a eu un engagement extraordinaire des équipes. Les cours ont été faits à distance et la pédagogie à distance est riche", explique le président de l université.

Une fracture numérique, chiffrée

Cette période a aussi permis de quantifier la fracture numérique. Sur les 38.000 élèves que compte l'université de Nantes sur les sites de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon, "2.000 étudiants ont des difficultés matérielles évidentes, sans compter tous ceux qui ont des difficultés au quotidien à quatre ou cinq dans une appartement avec un seul ordinateur", estime le président de l'université de Nantes.