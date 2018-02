Après une journée de fermeture administrative, le président de l'Université de Nantes a décidé de rouvrir le campus du Tertre. Il demande aussi à la Préfecture d'intervenir pour mettre fin aux blocus et aux occupations et aux tensions également dénoncées par des étudiants.

Nantes, France

Après une journée de fermeture administrative décidé par le président de l'Université, le campus Tertre rouvre ce vendredi matin à Nantes, pour que les cours puissent reprendre et que les personnels administratifs puissent retourner au travail. Le président de l'Université avait pris cette décision parce qu'il estimait que les conditions de "sécurité et de sérénité" n'étaient plus réunies à cause de l'occupation de plusieurs bâtiments en soutien aux jeunes migrants et contre le plan étudiant. Résultat, 11.000 étudiants, enseignants, chercheurs et personnels de l'université ont été priés de rester chez eux ce jeudi.

Une fermeture exagérée et disproportionnée

Cette décision de fermer l'université, elle est inadmissible pour une partie des enseignants et des personnels qui se sont réunis en assemblée générale (ils étaient 65). Parmi eux, Jean Rivière, enseignant-chercheur et militant à Sud éducation : "on trouve complètement exagéré et disproportionné de fermer l'ensemble du campus universitaire. Et on pose la question de savoir si le président n'est pas en train de se radicaliser. Pour nous, l'université doit rester un lieu de débats, d'échanges, d'oppositions contradictoires, et on souhaite un université ouverte, dans laquelle il n'y ait pas de sélection. Le président amalgame toute une série de situations de manière assez honteuse pour nos organisation syndicales : notamment la question des migrants qui sont là et celle de la sécurité des bâtiments. Il y a juste deux amphithéâtres qui s'annonçaient occupés par les étudiants mobilisés, ce qui n'empêche pas du tout l'université de fonctionner de façon correcte." Lors de cette AG, les enseignants et les personnels de l'université ont aussi fait part de leur solidarité avec les étudiants qui se mobilisent contre la sélection pour l'entrée à l'université, sélection à laquelle ils sont eux même opposés. Ils demandent aussi au président de l'université de se prononcer contre contre "la militarisation des forces de l’ordre aux abords immédiats des campus universitaires" (huit cars de CRS étaient ce jeudi stationnés près de l'entrée du campus de la fac de sciences, ndlr). Une nouvelle AG est prévue mardi prochain.

Il y a une majorité silencieuse d'étudiants qu'on entend jamais et qui doit maintenant s'exprimer

Décision inacceptable, aussi, pour une partie des étudiants. Ils sont quelques uns à s'être rassemblés devant la fac de droit. Ce qui les gêne, c'est à la fois la fermeture administrative mais aussi le comportement de certains manifestants qui a conduit à ça. Frédéric Lefèvre est en troisième année de licence de droit : "je ne fais pas l'amalgame sur l'ensemble du mouvement, mais on a voulu forcer des enseignants à sortir de cours en déclenchant l'alarme incendie à plusieurs reprises ces derniers jours et, à chaque fois, on a menacé des personnels de l'université. Des personnels qui leur demandaient de sortir parce qu'ils étaient extérieurs à l'université pour des raisons de sécurité évidentes, surtout vu le contexte actuel. Il y a des groupes qui sont très politisés, très engagés, qui arrivent à être très présents et qui parlent fort. Mais il y a aussi une majorité qui, selon moi, est silencieuse, qui ne s'exprime jamais, et ça permet à d'autre de s'accaparer leur parole. Et nous, on demande à cette majorité silencieuse de s'exprimer, pour ne pas se laisser représenter par des gens avec qui elle n'est pas d'accord".

Le campus rouvre même si la situation n'a quasiment pas évolué

En fin de journée, ce jeudi, le président de l'université, Olivier Laboux, a finalement décidé de rouvrir le campus Tertre, en précisant qu'il le fermera de nouveau si nécessaire. Les cours reprennent malgré le durcissement de la mobilisation à l'université ces derniers jours selon le président qui utilise même le mot "zadification". Parce qu'en plus des occupations et des blocus, il y a eu, dit-il, des intimidations des personnels qui venaient enlever les barricades, des déclenchements réguliers des alarmes incendies pour faire sortir les étudiants de cours, des locaux, aussi, qui ont été abîmés avec par exemple des graffitis dans les amphis qui ont été occupés dans la nuit de mercredi à jeudi et que les bloqueurs ont libéré d'eux même jeudi matin.

Le président de l'université demande l'intervention de la préfecture

Pour toutes ces raisons, le président de l'université demande à la Préfecture d'intervenir pour mettre fin rapidement aux blocus et pour faire évacuer le château du Tertre et le bâtiment de la Censive. Il demande aussi à l'Etat de prendre en charge, comme il le doit, les jeunes migrants qui y vivent depuis novembre. Tout ça "dans des conditions qui préservent la sécurité des étudiants et des personnels", demande Olivier Laboux, qui sait à quel point ce sera compliqué.