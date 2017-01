Université de Nantes : les corrigés distribués à la place des sujets d'une épreuve de grammaire !

Deux partiels ont du être annulés et reportés à l'Université de Nantes. Le premier parce que ce sont les corrigés qui ont été distribués à la place des sujets. Le second parce que les étudiants ont eu entre les mains les sujets d'une autre matière.

L'Université de Nantes parle d'une "erreur extrêmement rare". Ce mardi, ce sont les corrigés et pas les sujets de l'épreuve de grammaire qui ont été distribués aux 500 étudiants entre première année d'anglais LLCE.

On a bien ri avant de commencer à plancher sur l'autre partie de l'épreuve

"On s'est assis dans la salle et on nous a dit que l'épreuve était annulée", raconte Tristan. "Quand on a regardé les feuilles, on a vu que les corrigés avaient été imprimés à la place des sujets. On a bien ri avant de commencer à plancher sur l'autre partie de l'examen, la traduction". Le jeune homme voit le bon côté des choses : plus de temps pour réviser une matière délicate puisque l'épreuve a été reprogrammée dans 10 jours. "Mais d'autres étudiants ont dit qu'ils avaient l'impression d'avoir travaillé dans le vide et que ça allait leur faire plus de travail pour être prêts dans 10 jours." Il raconte aussi que la mésaventure a du perturber les plus stressés.

Partiel de grammaire annulé il avait mit le corrigé dans le sujet le boloss — lolo (@babyorni) January 3, 2017

800 épreuves d'organisées sur la seule session de partiels de janvier

Et ce n'est pas le seul partiel qui a du être annulé. Même chose pour les étudiants en master de Chinois. Ils se sont rendu-compte en découvrant les sujets que c'était ceux d'une autre matière. Ils les ont eu en main quelques dizaine de secondes avant de les rendre aux surveillants.

Pas de quoi affoler l'université qui explique qu'avec 800 épreuves d'organisée pour une session de partiels comme celle de janvier, il peut y avoir quelques couacs.