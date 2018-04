Nantes, France

Les faits se sont déroulés il y a 2 semaines. Théo Combelle, le président d'InterAsso-Nantes, raconte sur France Bleu Loire Océan, que "ça a commencé par une altercation dans un amphithéâtre". Il s'entend dire "On sait d'où tu viens, tu n'es pas le bienvenu". Ensuite ,Théo Combelle affirme qu'on lui a pointé un couteau. InterAsso-Nantes est le premier syndicat d'étudiants à l'université de Nantes, et adhère à la FAGE, premier syndicats d'étudiants en France. La FAGE ne soutient pas le mouvement des étudiants qui bloquent certaines facs en France. A Nantes, plusieurs bâtiments du campus du Tertre sont toujours bloqués, ce vendredi. InterAsso-Nantes a demandé et obtenu, auprès de la présidence de l'université, des salles pour permettre aux étudiants non-grévistes de suivre les cours.