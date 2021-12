À l'université de Nice, "il fait tellement froid dans les amphis que nous gardons nos doudounes"

Sur le campus Carlone, qui dépend de l'université de Nice, des étudiants se plaignent d'avoir froid pendant leurs cours, notamment dans les amphithéâtres, à tel point qu'ils gardent leurs vestes et mettent des gants. Panne de chauffage, mauvaise isolation, l'université répond.

"On a très très froid dans les amphithéâtres, le matin, le soir et même parfois en plein après-midi", raconte Olivia. Cette jeune femme est étudiante en deuxième année de psychologie sur le campus de Carlone à Nice. "Il n'y a pas de chauffage. Des professeurs envisagent même de faire cours en distanciel si ça continue", explique Léo, un élève en première année.

Des cours en doudoune

La température est en effet assez basse dans les amphithéâtres de ce campus dédié aux études littéraires à Nice. "C'est simple on ne sent pas la différence entre dehors et dedans", s'indigne Marie. À l'intérieur, il fait en effet une dizaine de degrés en plein après-midi. "Le matin c'est bien pire. J'ai les mains qui tremblent sur mon clavier d'ordinateur", raconte Léo. "Il fait tellement froid que nous gardons nos doudounes. J'ai même vu des étudiants avec des gants."

"J'ai du mal à écrire et à me concentrer à cause du froid." - Mégane, étudiante en psychologie

Une panne de chauffage...

Contactée, l'Université de Nice ne nie pas le problème. "Depuis une semaine, il y a une panne de chauffage. En fait quand nous avons remis la chaufferie en route, une pièce a lâchée et à cause de la crise sanitaire et de la pénurie d'acier, elle mets du temps à arriver", explique Olivier Canin, le directeur du patrimoine. En attendant il affirme que des radiateurs d'appoints sont en train d'être installés par un prestataire.

... et d'isolation

Mais le problème est plus ancien. Les étudiants soulignent que l'année passée, la température était déjà très fraiche. "La campus de Carlone a été construit dans les années 70 et l'isolation n'est pas bonne. Nous allons donc engager une rénovation thermique dès le printemps", insiste Olivier Canin, qui précise également que le plan de rénovation concerne d'autres sites de l'université, comme celui de Trotabas ou de Valrose.