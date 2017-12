Poitiers, France

Ce sont des étudiants pas comme les autres. Une fois la fac terminée, ils doivent encore gérer la maison et les enfants. 5% des étudiants sont aussi parents. "Ils sont rarement en licence, bien souvent ils sont en Master ou doctorant. Parfois, ce sont aussi des personnes qui reprennent leurs études" indique Emilie Pelloquin, chargée de la vie étudiante à la maison des étudiants.

Cette année, la maison des étudiants a donc organisé un arbre de Noël. Et dans la salle si d'habitude, on se réunit pour jouer au billard ou réviser pour le prochain examen, cette fois-ci c'est séance de maquillage, préparation de biscuits et origamis. Il faut dire que mener étude et parentalité de front de ce n'est pas toujours facile.

Pour Amia Essa, qui étudie la littérature française, c'est bien souvent la course : " Je passe ma journée à l'université. Ma fille est à l'école et il faut aller la chercher rapidement." Une fois la journée avec les enfants terminée, il faut encore réviser selon Karine en fac de psycho : "A 21 heures, il faut que les enfants soient couchés pour que je me pose pour réviser." Le conjoint doit lui aussi s'adapter. Eric a sa femme qui étudie à l'ESPE pour devenir institutrice : "C'est un chamboulement. Mais on ne peut que l'accompagner pour exercer le métier qu'elle a envie de faire."

Mieux identifier les besoins des étudiants/parents

Bien souvent, ils n'osent pas parler de leur situation c'est le cas de Karine. "J'aimerais qu'on tienne compte de mes besoins. Et en même temps je ne veux pas qu'on fasse de différences, donc c'est compliqué." Pourtant, les étudiants/parents aimeraient bénéficier d'aménagements spécifiques. Annick, étudiante en communication en Master à l'ESCEM n'a pas hésité à demander de l'aide pendant qu'elle était en licence : " Mon emploi du temps était bien organisé. Je n'avais aucun TD (travaux dirigés) après 18h. Si j'avais une urgence, les profs me laissaient partir. Il faut le dire. Ce n'est pas que vous n'êtes pas motivée, c'est juste que parfois on a des impératifs".

Atelier maquillage à la maison des étudiants. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Et c'est l'une des rares a aujourd'hui avoir un véritable cercle d'amis de personnes étudiantes et maman : " elles me posent des questions pour certaines démarches, me confient certaines craintes. Je suis un peu la sage-femme bis"

Grâce à l'arbre de Noël de la maison des étudiants, les enfants, eux, ont pu découvrir l'école des grands comme ils l'appellent.