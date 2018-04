Des étudiants se mobilisent contre la loi orientation et réussite étudiante (ORE) qui fixe les modalités pour l'inscription des étudiants et la nouvelle plate forme Parcoursup. L'université de Poitiers fait le point sur les inscriptions à la fac pour la rentrée.

Alors que des mouvements étudiants touchent plusieurs universités en France, on s’intéresse au traitement de Parcoursup à Poitiers. Cette première année, les équipes essuient un peu les plâtres et essaient de satisfaire le plus grand nombre comme nous l'explique Virginie Laval, Vice Présidente de l'Université de Poitiers en charge de la formation.

