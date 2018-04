Indre-et-Loire, France

La contestation de la loi Vidal qui modifie les modalités d'accès à l'université, via la plateforme Parcours Sup, s'amplifie en Indre et Loire. Quatre enseignants chercheurs de l'université de Tours font partie des 425 signataires de la tribune publiée lundi qui dénonce cette loi accusée de mettre en place une sélection inadmissible envers les bacheliers. Une loi hypocrite, selon les 425 contestataires. A Tours, les quatre profs signataires sont historien, sociologue, philosophe, et mathématicien.

Jean Fabbri travaille comme maître de conférence en mathématiques, il est membre du conseil d'administration de l'université de Tours, et secrétaire du SNESUP. Pour lui, la contestation de la loi Vidal va exploser en Touraine comme au niveau national.

Je pense qu'on va vite devenir des milliers, solidaires des futurs étudiants. Il y a une vraie campagne pour résister à la logique de sélection à l'entrée de l'université. Nous n'en voulons pas. Nous voulons accueillir tous les titulaires du baccalauréat et pour cela il faut que le gouvernement se décide à financer l'enseignement supérieur car il manque des places et c'est çà le problème de fond, ce sont les moyens-Jean Fabbri, enseignant en mathématiques

Ce mardi matin, le conseil académique, qui est l'un des conseils centraux de l'université, et qui regroupe des enseignants, des chercheurs et des étudiants, a voté une motion contre la réforme Vidal à la majorité de ses 70 représentants; c'est-à-dire qu'il se dit prêt à accueillir tous les bacheliers sans sélection à la rentrée prochaine. Cette motion sera évoquée lundi au conseil d'administration qui est l'organe exécutif de l'université.