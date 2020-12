Université du Mans : des enseignants réclament le retour rapide des étudiants dans les amphis

Le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur de l'Université du Mans demande la reprise des cours physiquement (et non plus en visio) avant la date du 4 février fixée par le gouvernement. Il en va, selon lui, de l'égalité des chances entre les étudiants et de leur réussite.