Détresse étudiante: "Il faut sauver la situation" pour le vice-président de l'université de Saint-Étienne

Les étudiants de plus en plus isolés. Les cours à l'université se font pour l’extrême majorité en distanciel, les relations sociales sont limitées. Un cocktail qui mène parfois à des extrémités.Comment l'université de Saint-Étienne accompagne-t-elle ses élèves ?

Comment éviter aux étudiants de tomber dans la déprime et la détresse psychologique ? On pose la question ce matin au vice président délégué aux affaires pédagogiques de l'université Jean Monnet.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Aujourd'hui les facs sont quasiment vides et l'université stéphanoise ne fait pas exception. Dans leur très grande majorité, les étudiants restent chez eux... et un certain nombre dépriment Que mettez vous en place pour les aider ?

Bertrand Moine : Nous avons une cellule d'écoute car nous savons que des étudiants sont en vraie grande difficulté. Dans le cadre des dernières décisions ministérielles nous allons mettre en place un tutorat, c'est à dire de mettre des étudiants au service des étudiants pour essayer de recréer du lien et de permettre à des étudiants de revenir en présentiel, en tout cas pour les publics les plus fragiles.

Les situations d'alerte remontent jusqu'à vous ou bien justement c'est compliqué de savoir car chacun reste dans son coin ?

On essaie d'activer entre autres les associations étudiantes, le Crous pour avoir le maximum de remontées. Un gros travail a déjà été fait pour les vacances de Noël car nous étions très inquiets pour certains étudiants.

Vous aussi vous diriez qu'il y a urgence ?

Il y a effectivement urgence. On sent bien que dans les filières où on a pu reprendre du présentiel sur les travaux pratiques, cela va beaucoup mieux. Il faut qu'on arrive à retrouver du présentiel, en contrôlant, pour sauver la situation.

Pourquoi l’école des Mines, ou les khâgnes ont-elles conservé le présentiel et pas vous ? Il y a un sentiment d'injustice.

Les établissements sont de nature différente et donc pas traités de la même manière. Les universités sont la coupe du ministère de l'Enseignement supérieur et nous attendons ces décisions.

Le retour au présentiel est prévu le 20 janvier pour les premières années en petits groupes ?

C'est ce qui est dans la circulaire de fin décembre, si les conditions le permettent : reprendre les TD en demi-jauge. Selon la directrice de cabinet du Ministre ce sera confirmé dans la semaine.

En plus de la détresse psychologique, le risque c'est aussi le décrochage ?

C'est une réelle difficulté. Le présentiel permet de mettre une petite pression sur les étudiants qui favorise leur implication. Avec la distance il y a nécessairement un laisser-aller. La difficulté est sur la durée et on note un épuisement sur les étudiants mais aussi chez les enseignants.