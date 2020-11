Université Jean-Monnet à Saint-Etienne : la présidente poussée vers la sortie par les enseignants

La présidente de l’université Jean Monnet à Saint-Étienne poussée vers la sortie. Michèle Cottier avait porté contre vents et marées le projet de fusion avec des universités lyonnaises, sèchement rejeté par le Conseil d’administration d'université stéphanoise le mois dernier. Dans un courrier publié et diffusé ce vendredi matin, les opposants, sortis renforcés par cet épisode, veulent "construire un nouveau projet pour l’UJM dans le cadre d’une coordination territoriale" qu’il va falloir reconstruire avec l’ensemble des partenaires stéphanois et lyonnais, universités et écoles. Les prochaines échéances de la fac stéphanoise "ne sauraient être assumées par une présidence qui a refusé d’envisager toute possibilité de projet alternatif à celui de la fusion" indique le communiqué.