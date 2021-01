VIDÉO - Université Jean-Monnet : "La présidente s'accroche à son pouvoir, sans légitimité" selon ses opposants

Michèle Cottier a annoncé sa démission en novembre dernier quand le projet de fusion avec les universités lyonnaises a été sèchement rejeté. Elle va démissionner aujourd'hui mais elle souhaite que cette démission ne soit pas effective avant le 12 février.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Michèle Cottier dit qu'elle veut gérer notamment des questions liées au coronavirus et le retour des étudiants. C'est plutôt louable dans ces circonstances ?

Sylvain Excoffon, délégué Force Ouvrière à l'Université Jean Monnet : C'est louable mais cela vient s'ajouter à des épisodes qui remontent au 23 octobre quand le Conseil d'Administration a majoritairement voté contre le projet soutenu jusque là par la présidente. Fin novembre elle annonce qu'elle convoquera un CA courant janvier. Il a finalement lieu le 29 janvier. Dans cette annonce du Conseil d'Administration, rien n'est dit sur une éventuelle démission. Elle a fini par s'expliquer parce que nous l'avons interpelée, pour dire qu'elle démissionnerait effectivement le 12 février. Tout un tas d'événements successifs alors qu'elle n'a plus guère de légitimité qui donnent l'impression qu'elle veut s'accrocher à son pouvoir.

Quinze jours de plus ou de moins, est-ce vraiment important ?

Ce sont 15 jours qui viennent s'ajouter à déjà 3 mois. L'université est en suspens. Des dossiers devraient être traités et défendus. Nous n'avons pas renouvelé nos instances et il n'y a pas de capitaine dans ce bateau. Elle n'a plus de légitimité. Il y a beaucoup de choses à faire à l'université mais ce n'est plus avec Madame Cottier et il serait temps qu'elle en pleine conscience.

Pourquoi cette volonté farouche de se projeter sur l'après Michèle Cottier ?

Tout jusque là était prévu dans le cadre de la disparition de l'Université Jean Monnet et de la fusion. Il faut reconstruire et cela n'a pas été anticipé. Il était complètement acquis dans l'esprit de Michèle Cottier et d'un certain nombre de responsables qui la soutenaient que l'UJM se recomposerait à travers sa disparition avec les universités lyonnaises. Aujourd'hui, l'UJM conserve toute son indépendance, sa souveraineté. Il faut penser à l'avenir.

On a pris du retard ?

Oui on a pris du retard et on a aussi perdu des points. Des centres de recherche pour lesquels l'UJM était "tutelle principale". Elle est maintenant "tutelle secondaire". C'est un déclassement dommageable. On a l'impression que le capitaine est en train de laisser couler le vaisseau. L’exaspération est à son comble. 60% du conseil académique ont démissionné. Cela veut tout dire. Il faut qu'elle prenne en compte la situation, quelle que soit l’éventuelle sincérité qu'elle puisse avoir eu dans la défense des intérêts l'université.