Université : la ministre Frédérique Vidal annonce un plan d'action contre les violences sexuelles et sexistes

Un plan national d'action contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche, "pour que la peur change de camp". La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé, ce vendredi matin sur franceinfo, plusieurs mesures, et un investissement de 7 millions d'euros sur cinq ans pour les financer. Ce plan s'organise autour de quatre axes et décline 21 mesures. "Les choses vont changer", a assuré la ministre.

Des lieux de recueil de la parole

"Il faut qu'il y ait plusieurs lieux de recueil de la parole", institutionnel ou associatif, a indiqué la ministre. Une part du budget alloué au plan pourra servir à des associations, pour qu'elles viennent "recueillir la parole".

De nombreuses écoles ont mis en place des cellules d'écoute, mais "elles étaient très peu utilisées", avec très peu de plaintes déposées car "la honte est toujours du côté de la victime", a dit la ministre. "Les violences sexistes et sexuelles à l'université faisaient parties des sujets tabous", a-t-elle déploré.

Un plan massif de formation

Un "plan massif de formation", financé par l'Etat, "commence aujourd'hui même pour tous les établissements", a ajouté la ministre. "Un conseil disciplinaire [à l'université] sait gérer une fraude à un examen. Il ne sait pas gérer ce qu'il se passe pendant un week-end", selon elle. Dès ce vendredi donc, les étudiants auront un module de formation en ligne, et les présidences et directions d'établissement seront sensibilisées.

Des dispositifs de signalement renforcés

Les dispositifs de signalement seront également renforcés, grâce notamment à une cellule, au ministère, pour accompagner juridiquement les établissements. "Il faut à la fois prendre en charge psychologiquement les victimes et les accompagner pour qu'elles aillent porter plainte. Il faut que la peur change de camp", a estimé Frédérique Vidal.

Une autre cellule d'accompagnement sera mise en place pour les étudiants en santé, en lien avec le ministère de la Santé. Un partenariat sera également engagé avec le 3919 et la Fédération nationale des Centres d'information sur les droits des familles, "pour multiplier les points de signalement et d'écoute". Enfin, un soutien financier sera mis en place pour les établissements souhaitant mettre en place des dispositifs spécifiques.

"Il ne faut pas toujours que ce soit la victime qui soit déplacée"

En cas d'étudiant soupçonné de viol, "il ne faut pas toujours que ce soit la victime qui soit déplacée, change de cours ou d'établissement. On peut aussi réorganiser les choses", tout en, "évidemment, respectant la présomption d'innocence", a précisé la ministre.

Davantage de communication, une campagne sur la notion de consentement

Le ministère veut également renforcer sa communication. Il souhaite pour cela créer une plateforme qui recense tous les dispositifs de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et améliorer la visibilité des dispositifs existants. Une campagne nationale sur la notion de consentement va aussi voir le jour.

Un prix de lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Le plan national vise aussi à valoriser les engagements existants, avec des appels à projets pour soutenir les projets étudiants (87 à ce jour selon la ministre) et la création d'un prix de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Plusieurs centaines de faits révélés ces dernières semaines

Le lancement de ce plan intervient une semaine après la révélation d'une centaine de faits de harcèlements sexuels, agressions sexuelles et viols sur l'année universitaire à CentraleSupélec, qui a motivé l'ouverture d'une enquête préliminaire.

En février dernier, le mouvement #sciencesporcs, lancé par des étudiants se disant victimes ou témoins de comportements et de violences sexistes dans plusieurs Instituts d'études politiques, avait aussi déferlé sur les réseaux sociaux. Frédérique Vidal avait diligenté une mission d'inspection. Cette dernière a préconisé, fin juillet, à dépasser la simple prise de conscience pour professionnaliser les missions de veille et de recueil de la parole.

