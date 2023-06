Université : la plateforme "Mon Master" livre ses premières réponses aux candidats ce vendredi

Les étudiants qui souhaitent poursuivre leur parcours après leur diplôme de niveau bac +3 et ont candidaté à un master vont recevoir leurs réponses, pour savoir dans quelle filière ils sont reçus, à partir de ce vendredi. La nouvelle plateforme "Mon master", mise en ligne en février, leur a permis de postuler pour la rentrée prochaine.

Une orientation "plus efficace" des candidats

Ce dispositif, lancé pour la première fois cette année, vise à résorber les tensions entre offre et demande à l'université, en orientant "plus efficacement" les candidats parmi les quelque 3.500 masters proposés dans les établissements d'enseignement supérieur, selon le ministère. Elle met ainsi fin aux recrutements directs que pratiquaient jusqu'ici les équipes pédagogiques auprès des étudiants, qui postulent désormais en une seule fois à l'ensemble des formations qu'ils visent. Chaque année, des centaines d'étudiants ayant validé leurs trois années de licence ne trouvent aucune faculté pour les accueillir et ainsi poursuivre leur cursus universitaire, d'où la nécessité de mieux les orienter.

"L'année dernière, nous avions eu environ 185.000 places disponibles et on considère cette année que c'est à peu près le même nombre de places", a expliqué le ministère lors d'un point presse mercredi.

Une phase d'admission jusqu'au 21 juillet

L'admission des candidats se déroule à partir de ce vendredi matin et jusqu'au 21 juillet, dernière étape durant laquelle les candidats doivent accepter ou non les propositions des établissements. La plateforme ne comprend pas de phase complémentaire.

À l'inverse de la plateforme d'admission post-bac Parcoursup qui est régie en partie par un algorithme, "Mon master" n'en a pas. Comme pour Parcoursup, charge ensuite à l'étudiant d'accepter ou de refuser les propositions qui lui sont faites.

Dès ce vendredi, les candidats pourront savoir si la formation visée a accepté leur candidature, s'ils sont sur liste d'attente et à quel rang, ou si une formation n'a pas retenu leur candidature*. "Il sera à chaque fois possible d'accepter définitivement une proposition, de la refuser, ou de l'accepter provisoirement le temps d'obtenir une réponse d'un vœu en liste d'attente",* explique le ministère. Chaque matin jusqu'au 20 juillet, les files d'attente seront mises à jour en fonction des choix faits et les candidats seront alertés par courriel et SMS dès qu'ils recevront une ou plusieurs propositions d'admission.

"Grâce aux désistements automatiques, lorsqu'un candidat valide un vœu, il est désisté immédiatement de tous les autres vœux qui pouvaient lui être proposés. Jusqu'à présent, il fallait attendre la rentrée pour s'apercevoir qu'un candidat qui avait oublié de se désister n'allait pas être présent. Il bloquait ainsi une place pendant tout l'été", a fait valoir le cabinet de la ministre, vantant "une visibilité des places vacantes".