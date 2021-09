Un classement place l'université du Mans sixième en France.

Derrière Sciences Po, mais devant la Sorbonne ! Un classement publié par l'entreprise StuDocu classe le Mans à la sixième place des universités françaises. L'entreprise se base sur un panel de 4 000 étudiants français (sur près des 2,8 millions d'étudiants que compte la France à la rentrée 2021), à qui on a demandé de noter différents aspects de leur vie étudiante. Possibilités de se loger, vie associative, importance donnée au sport sur le campus et même vie amoureuse des élèves... Au total, seize critères sont pris en compte.

Des étudiants surpris

"Je suis un peu étonnée, avoue Julia, étudiante sur le campus. Mais en même temps, je comprends. Avant, j'étudiais à Nantes, on était énormément, on se croisait à peine. Ici, c'est une petite fac, les gens sont accueillants et comme on est regroupés dans des petites promos, on s'entraide beaucoup."

D'autres sont plus dubitatifs sur ce classement, comme Nathan, étudiant en master. "Si on compare l'université du Mans à d'autres facs en bord de mer ou bien à Paris, cette sixième place m'étonne un peu."

Le classement StuDocu attribue à l'université du Mans la note globale de 8.5/10.