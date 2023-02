Université : "Mon master", la nouvelle plateforme pour les titulaires d'un bac+3 lancée ce mercredi

Depuis ce mercredi, les étudiants bac+3 souhaitant candidater à un master à la rentrée de septembre doivent le faire depuis une n,ouvelle plateforme : Mon master . Jusqu'au 22 mars, les étudiants peuvent consulter les offres puis il pourront ensuite y déposer leur candidature jusqu'au 18 avril. L'adminission des candidats se déroulera du 23 juin au 21 juillet.

Ce dispositif a été lancé pour résorber les tensions entre offre et demande à l'université. Chaque année, des centaines d'étudiants ayant validé leurs trois années de lience ne trouve aucun faculté pour les accueillir afin de poursuivre leur cursus universitaire.

Pas d'algorithme, à l'inverse de Parcoursup

À l'inverse de la plateforme d'admission post-bac Parcoursup qui est régie en partie par un algorithme, "Mon master" n'en a pas. "La plateforme permet simplement de faciliter le dépôt de candidature des élèves auprès des universités, d'harmoniser le calendrier et d'accélérer les réponses aux candidats", a expliqué mardi le ministère de l'Enseignement supérieur.

"Dès mercredi, les candidats pourront consulter toute l'offre de formations au niveau national, les capacités d'accueil, les contenus, les débouchés ou encore les conditions dans lesquelles les candidatures seront examinées", poursuit le ministère. A partir du 22 mars, "chaque étudiant va pouvoir candidater en une seule fois" et formuler jusqu'à 30 choix maximum, 15 masters en formation classique et 15 en formation en alternance, ajoute-t-on. Les candidatures, non hiérarchisées, partent ensuite dans les équipes pédagogiques concernées.

8.000 parcours de formation, 185.000 places en master

"C'est une manière de multiplier les chances d'admission des candidats", assure le ministère, qui précise qu'au total, "plus de 8.000 parcours de formations sont proposés sur cette plateforme, pour 185.000 places offertes en master" (quelque 165.000 étudiants sont titulaires d'une L3 chaque année).

Comme pour Parcoursup pour l'entrée dans l'enseignement supérieur, charge ensuite à l'étudiant d'accepter ou de refuser les propositions qui lui sont faites. Les étudiants d'un pays de l'espace économique européen (Andorre, Suisse et Monaco inclus) ainsi que les candidats d'une autre nationalité qui résident en France, peuvent candidater sur la plateforme. Un candidat non français qui réside dans un pays de l'espace économique européen peut aussi postuler en régularisant sa situation auprès du consulat français de son pays résidence.