Université Rennes 2 : après le report des examens, un nouveau calendrier annoncé

Après l'annulation d'épreuves au mois de janvier à cause du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, la présidence de l'université propose un nouveau calendrier.

Rennes, France

Début janvier, la présidence de l'université Rennes 2 a annoncé le report des examens du premier semestre. Le blocage de la fac décidé par quelques centaines d'étudiants en assemblée générale, la perturbation de certaines épreuves et le mouvement de grève des professeurs opposés à la réforme des retraites avaient contraint l'université à prendre cette décision.

Une partie des examens à distance

Ce mercredi 22 janvier, la présidence de l'université a communiqué un nouveau calendrier des examens. Ces derniers se tiendront du lundi 2 au samedi 7 mars. Une partie des épreuves se tiendront en ligne sur internet. Pour les étudiants à distance, les examens seront réalisés intégralement en ligne afin de ne pas les pénaliser davantage. "Le calendrier sera soumis au vote des élu·e·s du Conseil d'administration vendredi matin. Nous serons ensuite en mesure de communiquer l'organisation détaillée des épreuves vendredi 14 février au plus tard," précise la presidence.

Par ailleurs, en raison du mouvement de grève et de mobilisation nationale lancé ce vendredi 24 janvier, l'université suspend les cours et les contrôles continus pendant toute la journée sur les trois campus Villejean, La Harpe et Mazier.