Université : triche généralisée aux examens à distance ou organisation futée ?

« Clairement, on a fait l’examen à deux avec whatsapp». Si la triche aux examens est un sujet tabou sur les forums de discussion, « cette année, tout le monde triche » avoue cette étudiante qui souhaite garder l’anonymat. « Je ne connais personne qui ne triche pas » assure cet autre étudiant qui a fait plancher son colocataire à sa place « en respectant les gestes barrières » assure-t-il avec ironie « tout le monde a envie d’avoir son année ».

Le plus confortable, c’est la colocation avec des étudiants de la même fac : l’étudiant en licence aide l’étudiant en premier année. Certains ont même pris la place de l’autre ; effectivement l’université n’a aucun moyen de vérifier qui se trouve derrière l’ordinateur, c’est ce que déplorent certains enseignants. Impossible de savoir combien planchent sur le même sujet ou si un parent ou un professionnel ne donne pas un coup de main opportun.

Pas de 10 améliorable

Pour plus d’égalité, l’Unef avait plaidé pour le «10 améliorable» qui a été rejeté par le président de l’Université de Lorraine même si certains collégiums donnent plus de place au contrôle continu comme en faculté de Droit à Metz et à Nancy mais ce n’est pas une « neutralisation du semestre » affirme la direction de l’université.

Le syndicat étudiant n’a pas de retours sur d’éventuelles triches mais estime que certains sont surtout pénalisés avec une « connexion capricieuse » ou un « ordinateur lent et obsolète » avec une vraie rupture d’égalité des chances. Un syndicat qui a plaidé pour des épreuves longues, du type devoir à la maison, pour éviter le stress de l’examen en temps très limité sur une ou deux heures avec des éventuels soucis informatiques.

La télésurveillance des examens à distance est une question hors sol

Nicolas Grégori, du Snesup-Fsu, estime qu’il faut changer la méthode d’évaluation des étudiants avec des épreuves moins tournées sur la vérification des connaissances, surtout, il y a d’autres priorités et « la télésurveillance des examens à distance est une question hors sol » quand des étudiants ont des difficultés à vivre, à manger et à se connecter…

La télésurveillance, ce sont ces logiciels qui vous filment et enregistrent le son pendant un examen pour vérifier que vous êtes la bonne personne et que vous êtes seul dans la pièce devant votre ordinateur. Un recours à ce logiciel a été évoqué à l’Université de Lorraine mais finalement, ces logiciels coûteux et compliqués à mettre en place n’ont pas été utilisés.

Les premiers résultats ne sont pas meilleurs et on serait capable de voir des aberrations

« On a fait le choix de ne pas retenir la télésurveillance » contrairement à d'autres universités ou écoles précise Sabine Chaupain-Guillot, vice-présidente du conseil de la formation de l’Université de Lorraine qui ajoute, « ce sont des dispositifs très onéreux et qui nécessitent un matériel spécifique chez les étudiants donc en cette période de confinement il était difficile de demander aux étudiants de s’équiper » et l’enseignante de préciser « nous avons déjà eu des premiers résultats qui ne sont pas meilleurs et on serait capable de voir des aberrations » avant de rappeler que l’université est équipée depuis longtemps de logiciels anti-plagiat qui permettent de voir ce qui est recopié sur internet ou sur un autre étudiant.

Les étudiants reconnaissent qu’il y a beaucoup de bienveillance mais aussi que les profs « ne sont pas dupes, il adaptent les partiels » Pour certains oraux, les étudiants doivent envoyer un commentaire de texte audio « c’est moins stressant qu’un vrai oral » avouent certains, « après, on se dit que tout le monde met toutes les ressources possibles pour réussir le mieux possible » avoue cette étudiante qui n’a pourtant jamais triché à un examen classique.

Examen à trois avec trois ordinateurs

D’autres prévoient d’avoir « deux secrétaires pour les recherches sur internet, c’est ce que font les professionnels » avoue cette étudiante dont les dates d’examens collent avec l’emploi du temps de ses camarades « qui déconfinent » en centre-ville de Nancy. On est dans « l’organisation futée » assure un étudiant de master qui ajoute « on se doute que tout le monde le fait ». Avec des réflexions très pragmatiques, « cette période très particulière nous rend plus débrouillards et déjà professionnels avec un vrai travail d’équipe », mais « on ne va pas s’en vanter » assure cette étudiante nancéienne qui sait bien que « les profs adaptent leurs sujets et utilisent des logiciels anti-plagiat ».

Année très particulière

Sur les 60 000 étudiants de l’Université de Lorraine, les partiels de mai et de juin concernent plus de 30 000 étudiants si l’on tient compte des contrôles continus pour les DUT et de certains masters dont une partie des évaluations ont été faites avant les dates de stages annulés pour cause de confinement. Triche ou pas triche, 2020 aura été une année très particulière à l’université avec beaucoup de questions notamment sur l’orientation et les stages dans les mois à venir.