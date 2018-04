Metz, France

Le campus du Saulcy à Metz résiste, pour le moment, à la vague de contestation qui gagne les facultés de France.

Plusieurs universités étaient encore, ce jeudi, totalement ou partiellement bloquées, pour protester contre le projet de loi de réforme de l'université et la possible modification des conditions d'entrées.

Jeudi, plus de 250 étudiants messins étaient réunis en assemblée générale dans l'un des amphithéâtre du campus du Saulcy. Après une heure de discussions dans le calme, les participants ont rejeté massivement le blocage total (seuls 26 ont voté pour).

Un vote par UFR a suivi. Et si le même résultat en est sorti pour les filières les plus représentées (sciences humaines et sociales, et droit et économie), les étudiants du bâtiment Arts/Lettres et Langues ont voté pour le blocage de leurs locaux. Reste à connaître les effets réels de cette décision, car ils étaient très peu dans l'amphi.

L'AG a tout de même décidé de la mise en place d'un barrage filtrant à l'entrée du campus vendredi matin pour distribuer des tracts et sensibiliser les étudiants aux dangers que peut représenter le projet du gouvernement.