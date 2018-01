Brest, France

Dans une salle de cours du lycée Jules-Lesven à Brest, une classe de terminale de gestion administrative remplit ses vœux sur la nouvelle plateforme Parcoursup, opérationnelle depuis le lundi 22 janvier, avec l'aide de leurs professeurs et sous l’œil vigilant du recteur de l'académie de Rennes, Thierry Terret. Presque tous les élèves ont déjà rempli trois vœux et n'ont pas l'intention d'aller jusqu'au dix possibles. Ils n'attendront pas non plus la date limite, le 13 mars.

Ici, personne n'est opposé à Parcoursup. Les élèves interrogées n'ont pas entendu parler de la mobilisation nationale annoncée par l' Unef, le Snesup-FSU et d'autres organisation le 1er février prochain. Selon le proviseur de l'établissement, les terminales et les parents d'élèves n'ont pas exprimé d'inquiétude.



La Bretagne, épargnée par les couacs d'APB, prévoit l'avenir

La Bretagne a été plutôt épargnée par les couacs d' APB, l'ancien site d'admission post bac. En septembre, il restait 47 bacheliers bretons sans affectation, mais selon Thierry Terret, le recteur d'académie, tout a été réglé sans tirage au sort en trois semaines.

Cette fois, il y a un défi démographique. On attend 1.500 bacheliers de plus en Bretagne. Thierry Terret a donc consulté les présidents des quatre universités et annonce 1.200 places de plus en licence dans les filières sous tension : droit, psychologie et Staps notamment.

Des négociations sur les postes et les conditions financières d'accompagnement de ces créations sont en cours. Selon Thierry Terret, ces places suffiront car plusieurs centaines restaient disponibles à la rentrée dernière. L'idée est donc de fluidifier l'offre dans les filières sensibles.

Au lycée Jules-Lesven, les élèves de la terminale de gestion administrative ne s'en inquiètent pas. Ils visent souvent des BTS disposant de suffisamment de places. D'ici là, il faudra passer le bac.