Paris, Île-de-France, France

Les incidents et les blocages se multiplient dans les universités un peu partout en France. Souvent commencés pour dire non à la loi 0RE (Orientation et réussite des étudiants), les blocus ont pris de l'ampleur après la violente agression contre des étudiants à Montpellier.

A Paris, le site de Tolbiac (université Panthéon-Sorbonne) est fermé depuis lundi 26 mars 2018. Les étudiants ont voté jeudi la reconduction de leur blocus jusqu'au mardi 3 avril.

Après une occupation lancée par des opposants à la réforme de l'accès à la fac, l'université a décidé de suspendre les cours et les travaux dirigés par mesure de sécurité. Le président de l'établissement, Georges Haddad, dit craindre que la situation "dégénère". Jeudi, il n'excluait pas de devoir faire appel à la police.

L'université Paris-1 est fréquentée par 8.000 étudiants.