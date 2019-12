Universités : le maire de Saint-Étienne refuse "en l'état" de signer la fusion avec Lyon

Saint-Étienne, France

Gaël Perdriau compte bien peser dans les négociations autour des statuts de la future université regroupant les campus de Lyon et Saint-Étienne. Le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole a adressé un courrier à Michèle Cottier, présidente de l'université de Saint-Etienne et à Khaled Bouabdallah, président de l'Université de Lyon. À quelques jours d'un vote crucial du conseil d’administration de l'Université de Saint-Étienne (16 décembre), pour entériner les statuts de la prochaine structure, Gaël Perdriau pointe du doigt "la méthode" de concertation et soulève "quelques interrogations". Le tout pour conclure sur la nécessité, selon lui, de "surseoir" l'adoption des statuts, c'est-à-dire de la reporter. En parlant de l'accord de fusion il écrit : "En l'état actuel du document [...] il est à craindre que la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole soient dans l'incapacité de l'adopter"

Ce qui gêne le maire de Saint-Étienne

Dans cette lettre, Gaël Perdriau affirme que les collectivités locales n'ont pas été suffisamment consultées. Il écrit craindre, notamment, la fuite des formations Bac +5 et Bac +7 vers Lyon, et souhaite les maintenir à Saint-Étienne, donc inscrire cette exigence dans les statuts. Autre revendication, le maire de Saint-Étienne refuse que le nom de la ville n'apparaisse pas dans le nom de la future université fusionnée. Enfin, il veut inscrire dans les statuts l'équité dans les instances représentatives. Sans ces trois conditions, il va donc certainement - la ville et la Métropole avec lui - refuser de signer ce projet, déjà en discussions depuis plusieurs années entre les deux villes.