Universités payantes : une idée "inquiétante" pour la présidente de la Fédération des étudiants d'Auvergne

France Bleu Pays d'Auvergne s'intéresse ce jeudi matin à l'avenir des étudiants et des universités, après les propos d'Emmanuel Macron, qui a critiqué jeudi dernier le modèle des Facs en France. On ne peut pas selon lui rester dans un système d'universités gratuites pour "la quasi-totalité des étudiants". Il pointe notamment des problèmes d'orientation et de résultats.

Il émet l'hypothèse d'une université payante, une proposition jugée provocante par une partie du monde universitaire. Pour Véronica Oltéanu, présidente de la Fédération des étudiants d'Auvergne, c'est une proposition "inquiétante".

France Bleu Pays d'Auvergne : Trouvez-vous provocante cette idée d'une université payante, ou plus chère ?

Au-delà de la trouver provocante, je la trouve surtout inquiétante pour le monde étudiant actuel, car l'université en tant que telle n'est pas vraiment gratuite. Si, en plus de cela, on augmente les frais d'inscription, avec le contexte de la crise sanitaire, c'est catastrophique pour les étudiants qui n'arrivent déjà pas à capitaliser assez pendant l'été pour subvenir à leurs besoins au niveau de l'achat de matériel, des fournitures, des frais d'inscription et qui se retrouvent dans une précarité assez prononcée, voire très prononcée pour certains. C'est très grave d'envisager d'augmenter ce genre de frais, alors qu'on ne sait pas ce que va donner cette crise sanitaire, on ne sait pas comment elle va influencer ou pas la vie étudiante et le coût de la rentrée que l'on calcule à la FedEA.

Quel est le coût réel des formations à l'université ?

Pour l'université, on est sous format de cycles, donc pour les licences c'est trois ans et chaque année un étudiant paye 170€. En master, donc deux ans, il paye 240€, et pour le doctorat c'est 380€.

À cela s'ajoute souvent le prix du matériel ou des livres. C'est difficile pour les étudiants de cumuler tout ça ?

C'est difficile, on l'a vu notamment au niveau du coût de la rentrée avec les achats numériques qui se sont multipliés avec les cours en distanciel. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas d'ordinateur et qui ont dû investir. Il y a aussi ceux qui ont dû s'acheter un peu plus de forfaits internet pour avoir du hait débit et suivre leurs cours quand c'était nécessaire. Si l'on augmente tous ces frais là qui augmentent chaque année, c'est catastrophique et très inquiétant.

Emmanuel Macron affirme aussi que près de la moitié des étudiants ne vont pas aux examens en première année, il dénonce un gâchis. Est-ce que c'est le cas ?

Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'orientation des jeunes en général, c'est qu'il n'y a pas assez d'accompagnement. On se dit que Parcoursup c'est l'étape-clé de l'orientation est c'est tout. En fait, on continue de s'orienter d'année en année, de cycle en cycle et ce, peu importe que l'on aille en université, en BTS, en IUT, peu importe. Et c'est très dommage de se dire que quand on est dans une formation, on doit à tout prix prendre ces chiffres-là, puisque l'on voit que les amphis sont quand même très bondés, il y a beaucoup d'étudiants qui y vont, il y en a beaucoup qui suivent les cours assis sur les allées ou dans les escaliers. C'est étonnant qu'il y ait si peu de présentation aux examens. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de réorientation qui rentre en jeu. C'est aussi un sujet tabou au niveau étudiant, puisqu'il y a ce sentiment d'échec ou de rupture avec ce qu'on s'est dit initialement et c'est difficile de rebondir. C'est vraiment un système ou il faut adapter, accompagner et mettre en place ce qu'on adore au niveau de la FeEA, c'est l'éducation populaire : mettre en lien des étudiants entre eux pour leur permettre d'échanger, d'apprendre l'un et l'autre de leurs expériences. Parce que l'on part du principe que même si un futur étudiant lycéen n'a pas forcément toutes les connaissances au niveau de sa formation, il peut quand même apporter son petit regard neuf et sortir de cet échange avec celui ou celle qui est dans cet environnement.