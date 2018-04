Alors que les campus de plusieurs universités sont bloqués ou voient leur fonctionnement perturbé par un mouvement contre la loi sur les nouvelles modalités d'accès à la fac, le Premier ministre Édouard Philippe a assuré ce jeudi sur France Inter que les examens dans les universités auraient "évidemment" lieu, malgré les "violences" de ces derniers jours sur certains campus. Les examens "doivent avoir lieu", a-t-il affirmé.

Les examens se tiendront "évidemment"

Moins catégorique, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a indiqué sur RTL que les examens auront lieu pour "la très grande majorité" des étudiants. La ministre a aussi émis l'hypothèse que les examens puissent, si besoin pour les facultés actuellement perturbées, ne porter que "sur les 4/5es du programme" et que "le reste soit repris l'année suivante". Edouard Philippe a par ailleurs noté "une très forte mainmise de l'extrême gauche sur ces mouvements". Il a aussi reconnu que certaines violences sont le fait de mouvements d'extrême droite, précisant que "c'est tout aussi condamnable". Il a dit "regarder" la situation "avec beaucoup de vigilance".

Blocages à Lille, Montpellier, Toulouse, Paris, Bordeaux, Grenoble, Limoges...

Ce jeudi matin, le campus de Moulins de l'université de Lille, où sont inscrits environ 9.000 étudiants, est bloqué par une centaine de personnes. Les universités de Montpellier et Toulouse sont totalement bloquées, selon la Conférence des présidents d'université. La faculté de droit de Montpellier, située dans l'autre université montpelliéraine, a rouvert mardi, dans un climat de "tension palpable", selon des étudiants du comité de mobilisation. Des sites ont également suspendu leurs cours à Paris, Tolbiac (Panthéon-Sorbonne, Paris-I) depuis dix jours, la faculté de lettres de Sorbonne-Université (Paris-IV) depuis mardi et Saint-Denis (Paris-VIII) depuis mardi également.

Ailleurs, le bâtiment de la présidence de l'Université Grenoble Alpes a été occupé mardi jusque dans la nuit. Des dégradations et des vols ont été constatés, a indiqué son président Patrick Lévy. À Bordeaux, Limoges, Tours, Nancy, Nice, Lyon-II et Dijon, des bâtiments ou des sites entiers ont été bloqués (avant un déblocage dans la journée pour Dijon). A Poitiers, le campus de sciences humaines a été débloqué après un vote en AG, alors que le bâtiment Lettres et langues restait fermé. À Bordeaux, le campus de la Victoire est fermé et les cours transférés dans d'autres bâtiments.

Incidents à Nantes et Strasbourg

Mardi, la présidence de l'université de Nantes "a été prise pour cible" par "un groupe d'environ 200 personnes" qui "ont lancé des pierres sur les façades et vitres des bureaux" alors que des personnels se trouvaient à l'intérieur, selon la direction. Cette "volonté de s'en prendre physiquement aux personnes marque un tournant inadmissible", a réagi la ministre Frédérique Vidal mercredi soir.

Mercredi soir à Strasbourg, une centaine d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre du Palais universitaire ont été évacués par les forces de l'ordre. Mais depuis, tous les cours ont eu lieu normalement, précise l'université de Strasbourg.

La ministre dénonce une "désinformation" sur sa loi

Mercredi sur France 2, la ministre Frédérique Vidal a fustigé "une campagne de désinformation" sur sa loi, disant vouloir privilégier "le dialogue et l'écoute". "Il y a des amphithéâtres qui peuvent être bloqués, des assemblées générales qui se tiennent. Tant qu'on est sur le débat, la discussion argumentée, contre le projet de loi, c'est normal", a-t-elle plaidé. Mais "quand il y a des violences", cela devient "inacceptable".

Le gouvernement ne donnera pas la moyenne à tout le monde

Quant à certains étudiants qui réclament que la moyenne leur soit donnée automatiquement lors des partiels, le Premier ministre a souligné que cette "idée (...) le laisse rêveur sur la conception qu'ils ont eux-mêmes de leur travail, de la chance qui leur est donnée d'aller à l'université". Il a toutefois observé que "cette vision des choses semble extrêmement minoritaire chez les étudiants". "On ne va pas à l'université pour avoir une note, on va à l'université pour apprendre des choses", a déclaré à ce sujet Frédérique Vidal.