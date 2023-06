Usine Utopik : un camion-galerie d'art fait halte dans les cours d'écoles de la Manche

Dans le camion, sur les parois, les élèves de CP de Condé-sur-Vire découvrent ce matin-là les oeuvres colorées d'un artiste local, Janladrou de Gavray-sur-Sienne. Des "ouah" admiratifs se sont entendre et presque aussitôt, les commentaires fusent. "On dirait de la lave. Et là, avec toutes ces couleurs, un carnaval ! Mais pourquoi il y a une photo ici?"

L' Usine Utopik a lancé en mars son projet MÔME et depuis, elle passe d'école en école, avec son camion-galerie d'art. "Dans les zones rurales, l'accès à la culture est assez difficile. Nous, à l'usine Utopik, on voit passer des collégiens, des lycéens, mais peu d'élèves des écoles primaires", explique Mélodie Baslé, médiatrice culturelle.

Dans le caMion d'expÔ noMade en bocagE © Radio France - Lucie Thuillet

Ouvrir les portes des musées

En cause notamment : le coût des transports. "Donc on s'est dit, pourquoi pas leur amener l'art directement chez eux. Le camion est un outil pédagogique. Pendant la visite, ils sont très curieux, posent plein de questions. En plus, les premiers temps de la scolarité, c'est le développement de la sensibilité, de l'imaginaire, donc c'est un moment important pour qu'après il n'en ait pas peur. " Pas peur notamment les portes des musées, à l'avenir. Cette visite du camion-galerie est complétée par un atelier d'art plastique, juste après, en classe.

Depuis sa mise en route en mars, le camion a fait halte dans neuf écoles et il continuera en septembre prochain. Pour la suite, L'Usine Utopik espère faire travailler des artistes spécialement pour ces expositions dans le camion, à destination des scolaires.