Va-t-il y avoir grève pour le premier jour du bac en Limousin ?

Ils veulent dénoncer la loi Blanquer et l'abrogation de la réforme du lycée. "Le 17 juin, jour des premières épreuves du baccalauréat [...], le SNES-FSU, avec d'autres organisations syndicales, appelle les enseignants du second degré à faire grève", indique l'organisation syndicale dans un communiqué.

Une "modalité d'action exceptionnelle" pour cet avant-dernier baccalauréat avant la réforme voulue par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, en réponse, selon le SNES-FSU, à "la gravité de la situation", mais aussi au "refus du ministre de tout dialogue".

Marlène Cheramy, co-secrétaire du SNES-FSU en Creuse, assume cette décision inédite :

Ça a été un choix très difficile, parce que nous sommes des profs avant tout et nous avons à cœur d'amener nos élèves à l'examen dans de bonnes conditions. Mais les parents comprennent, nous sommes bloqués. Il n'y a plus de dialogue et les réformes vont creuser les inégalités, nous ne pouvons pas accepter ce qui se trame.