Haute-Vienne : la rentrée scolaire en ligne de mire des "vacances apprenantes" au collège de Châteauponsac

A quelques jours de la rentrée scolaire, jeudi prochain, l'opération "école ouverte-vacances apprenantes" est renouvelée cette année dans certains établissements : des élèves volontaires suivent des cours et des révisions, mais participent aussi à des activités sportives et ludiques. Au collège de Châteauponsac, une petite trentaine d'élèves participent chaque jour, depuis mercredi, à cette opération, dont l'agencement semble très bien convenir à Maëlle : "le matin, on fait des révisions, l'après-midi on fait activités en dehors du collège" résume-t-elle.

Ce n'est pas que des cours, donc c'est cool

Comme au Lac de Saint Pardoux par exemple, où Elona a visiblement apprécié le programme, "on a d'abord fait de la voile, hier on a fait du Laser Game en forêt", des activités qu'elle n'aurait probablement pas faites si elle était restée chez elle, "c'est mieux de le faire à plusieurs que toute seule dans son coin ou juste avec sa famille, c'est plus drôle" estime-t-elle.

C'est aussi une autre façon d'apprécier le collège, estime Romane. "Là du coup, on profite, on peut faire des activités, ce n'est pas que des cours donc c'est cool. Et puis c'est avec nos amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc on peut se retrouver et du coup c'est bien" explique l'adolescente, entourée de ses copines.

Un double intérêt pédagogique

C'est aussi très intéressant sur un plan pédagogique, explique Laurent Trillon, le Conseiller principal d'éducation de l'établissement. "Ca permet clairement à des enfants qui ne sont pas partis en vacances de se retrouver à travers des activités plutôt sympa" dit-il d'une part, "et pour certains d'entre eux, c'est un moment particulier avec un enseignant où il n'y a pas cette pression de l'évaluation, du regard de l'autre, ils vont lever la main, poser des questions. C'est un beau moment pour accrocher l'année scolaire" conclut le CPE, qui indique que chaque jour, entre 26 et 28 collégiens participent à ces vacances apprenantes. C'est est beaucoup pour un établissement qui compte moins de 200 élèves. Un avant-goût de reprise, en quelque sorte, avant la "vraie" rentrée scolaire jeudi prochain, le 1er septembre.