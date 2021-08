Vacances apprenantes : dans les Hauts-de-Seine, le ministre de l'Éducation à la rencontre des écoliers

Travailler en s'amusant, c'est l'objectif des vacances apprenantes à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Le dispositif "école ouverte" a été mis en place l'été dernier et il s'adresse aux écoliers et collégiens scolarisés dans des établissements classés en zone d'éducation prioritaire. Cette semaine, 19 enfants en école élémentaire passent leurs journées au CREPS (Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive) d'Île-de-France. Au programme : visites de la capitale, activités sportives et culturelles mais aussi jeux éducatifs.

REPORTAGE Le ministre de l'Éducation rencontre de franciliens en "vacances apprenantes" Copier

Jean-Michel Blanquer veut consolider les connaissances des enfants

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. © Radio France - Louise Buyens

Ce jeudi, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est allé à la rencontre des jeunes vacanciers. "La grande priorité reste lire, écrire et compter, les fondamentaux de l'école primaire que l'on doit consolider, surtout dans ce contexte de crise sanitaire où on a besoin de s'assurer qu'aucun enfant n'est perdu au bord du chemin", assure le ministre.

Ilona aurait dû rentrer en CM1 à la rentrée mais elle va redoubler car elle a "beaucoup de difficultés en maths", assure la fillette. "Par exemple 6 x 3 je ne sais pas ce que ça fait", avoue-t-elle.

"On craignait qu'ils décrochent en raison de la crise sanitaire" - Noémie Peyclit, coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire de Châtenay-Malabry. Copier

Les enfants font des jeux éducatifs pendant leurs vacances. © Radio France - Louise Buyens

Les enfants ont été choisis en lien avec leurs enseignants et les directeurs des écoles du réseau d'éducation prioritaire. "Ils sont ciblés en fonction des difficultés qu'ils peuvent avoir et notamment ceux dont on craignait qu'ils décrochent en raison de la crise sanitaire. On a aussi ciblé ceux qui ne partent pas en vacances pour leur permettre de profiter d'activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire", explique Noémie Peyclit, coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire de Châtenay-Malabry.

Des activités sportives au programme des "vacances apprenantes". © Radio France - Louise Buyens

La semaine prochaine, ce sera au tour de 20 collégiens de Châtenay-Malabry de profiter du dispositif "école ouverte".

Quel protocole sanitaire à la rentrée ?

Jean-Michel Blanquer en a profité pour dessiner les grandes lignes du protocole sanitaire qui sera mis en place dans les établissements scolaires à la rentrée.