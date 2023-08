Vacances apprenantes : le théâtre pour gagner en confiance au collège Camille Claudel à Rouen

Au premier étage du collège, dans la classe de Virginie Duchêne, sept futurs élèves de sixième très concentrés sur leur travail. Pendant quatre jours cette semaine, tous les matins, ils révisent les bases dans le cadre d'un "stage de réussite". Au programme, des maths et du français surtout pour aider ces élèves en difficulté à se préparer au mieux à la reprise des apprentissages. "En petit groupe, au calme, ça passe vraiment différemment" constate Virginie, professeur des écoles en CM2, "quand on a des classes surchargées, ces enfants là, et bien ils n'osent pas dire qu'ils n'y arrivent pas mais là on travaille bien". L'occasion aussi pour ces futurs collégiens de découvrir leur nouvel environnement et de repérer les lieux avant la rentrée.

Autre ambiance dans le gymnase de l'établissement. Une quinzaine d'adolescents se livrent à des exercices de théâtre autour de la thématique du sport, encadrés par une professeur de français, un professeur d'EPS et deux comédiens, Nicolas Dégremont et Gaëlle Bidault. "Ce sont des exercices qui nous permettent de développer la confiance en soi, de se sentir bien avec les autres et de s'inscrire dans un groupe et puis d'être content de ce qu'on fait et de prendre du plaisir tout simplement" explique la comédienne de la Compagnie Madame.

Mobiliser davantage les compétences que les connaissances

Car l'idée, c'est de mobiliser davantage les compétences que les connaissances dans un contexte moins contraint que d'habitude. "Moi je n'aime pas trop la notion d'évaluation" explique Soazig Kernoa, professeur de français et de théâtre au collège Camille Claudel, "parce que ça veut dire que c'est bien ou c'est mal et souvent c'est le prof qui décide si c'est bien ou c'est mal. Ce qui est intéressant c'est 'Est-ce que ça fonctionne ou pas ?' et 'Est-ce que j'ai pris du plaisir ou pas et est-ce que j'ai su en donner au public ou pas .'"

"Moi, le théâtre a changé ma vie" - Hamza, collégien à Rouen

Et la plupart des élèves parvient à lâcher prise comme Esther ou Zina qui cherche à vaincre sa timidité, ou encore Hamza qui fait déjà du théâtre. "Le théâtre a changé ma vie" affirme le jeune collégien qui explique que ses parents et ses professeurs trouvent qu'il a pris confiance en lui et qu'il s'exprime mieux. Sofiane, lui, espère entrer au conservatoire de Rouen. Ce n'est pas l'ambition de tous. D'autres voient surtout dans ce stage de théâtre l'occasion d**'occuper intelligemment leurs derniers jours de vacances** avant la rentrée plutôt que d'être "derrière un écran" explique Marcia. Quoiqu'il en soit, l'expérience devrait au moins permettre à tous ces élèves de gagner en confiance avant la reprise des cours le 4 septembre.

