Vacances apprenantes : les enfants "ne doivent pas avoir l'impression d'être encore à l'école"

Plus de 500 enfants sont inscrits pour participer aux vacances apprenantes dans l'Indre. Un vrai succès pour la deuxième édition de ce dispositif. En juillet et en août, des activités scolaires ludiques mais aussi sportives et culturelles sont proposées dans plusieurs écoles de Châteauroux.

Les vacances apprenantes sont de retour à Châteauroux pour la deuxième année consécutive et font le plein d'enfants. Tout l'été, des élèves du CP à la 3e sont répartis dans différentes écoles de la ville. Pendant une semaine ils alternent entre activités éducatives, sportives et culturelles... Les vacances apprenantes sont un des dispositif proposés cet été aux familles. Elles entrent dans le cadre du Plan été éducation qui propose aussi l'école ouverte, la colo apprenante ou encore les stages de réussite.

Sur les 1 000 enfants inscrits en tout pour ces quatre dispositifs (une centaine de plus qu'en 2020, année de lancement du Plan été éducation), ce sont les vacances apprenantes qui attirent le plus de monde : plus de 550 enfants se sont inscrits pour juillet et août. Pour participer à ces vacances apprenantes, les parents ont dû débourser entre 5 et 15 euros pour la semaine en fonction de leurs revenus.

A l'école Frontenac de Châteauroux, les 50 enfants présents sont divisés en cinq groupes de 10. © Radio France - Kathleen Comte

Parmi les établissements qui accueillent ces enfants, il y a l'école élémentaire Frontenac située à Châteauroux. Depuis mardi 13 juillet et jusqu'au 20 août, chaque semaine 50 enfants sont encadrés et accompagnés ici. Ils sont divisés en cinq groupes de 10 élèves et font attention à ne pas se mélanger pour respecter les mesures sanitaires. Les encadrants restent avec les mêmes élèves toute la semaine. Les élèves occupent la même salle de classe, portent eux aussi le masque, et aucun matériel n'est prêté d'un groupe à l'autre. Des règles qui permettent - en cas de détection d'un cas - de fermer une seule classe et non pas tout le centre.

L'objectif c'est que les enfants n'aient pas l'impression de revoir les bases scolaires alors qu'en fait ils le font par le biais de jeux, de théâtre, d'expériences scientifiques - Elise Bleron, directrice du centre Frontenac

Pour assurer la bonne tenue du dispositif, à l'école Frontenac, chaque semaine, il y a six animateurs, cinq enseignants de l'Education nationale, plusieurs éducateurs sportifs et deux directeurs de centre. Côté programme, les journées se présentent ainsi : tous les matins, les enfants sont accueillis à partir de 8h30. Jusqu'à 9h15, un petit-déjeuner leur est offert. De 9h15 à 12h15, ils font des activités scolaires ludiques menées par des enseignants de l'Education nationale en binôme avec un animateur. Le but étant de trouver le bon équilibre entre apprentissage et loisirs. Pour Elise Bleron, directrice du centre de Frontenac, les enfants ne doivent pas avoir l'impression d'être à l'école : "Ils n'ont pas du tout l'impression d'être avec un enseignant et de faire du travail scolaire. Ils ne voient pas que derrière la pièce de théâtre, on fait de l'écriture et de la littérature, on écrit et on travaille le vocabulaire. C'est présenté de telle façon que les enfants n'ont pas l'impression d'être encore à l'école."

"On a beaucoup d'enfants qui ne partent pas en vacances"

Le midi, les enfants mangent un pique-nique fourni par les familles. Les après-midi sont occupés par des activités culturelles, artistiques ou encore sportives proposées par des éducateurs. Une fois par semaine, une sortie est programmée autour des thèmes de la nature, de l'environnement ou du patrimoine (paddle, visite d'une ferme pédagogique ou encore du château de Valençay). Pour certains, cette semaine sera peut-être leur seule semaine de vacances comme l'explique Elise Bleron : "On a beaucoup d'enfants sur le centre qui ne partent pas en vacances et qui en plus ne sont pas des enfants qui ont l'habitude de fréquenter des centres de loisirs. On a panel d'enfants pour qui cette semaine est leur première expérience en collectivité en-dehors de ce qu'ils connaissent à l'école."

A Frontenac, toutes les semaines sont complètes mais il reste encore quelques places pour la semaine du 16 au 20 août.