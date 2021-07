Vacances apprenantes : "Tu apprends à coudre et en même temps tu fais de la géométrie"

L'école est finie, vive les vacances ! Enfin pas vraiment pour une dizaine d'élèves de CM2 de l'école Edouard Branly de Longré-les-Corps Saints. Ils se sont inscrits pour une semaine d'école ouverte, l'un des dispositifs du programme "vacances apprenantes", déployé depuis l'année dernière par le ministère de l'Education Nationale.

Apprendre la géométrie via la couture

Le principe ? Les enfants sont accueillis tous les matins, et tout le vendredi pour apprendre tout en s'amusant. A l'école Branly, la directrice, Mme Delforge a choisi comme thème, la couture pour faire travailler à ses élèves la géométrie. "Là, la géométrie permet de vraiment fabriquer quelque chose de concret, et ils comprennent pourquoi la géométrie est quelque chose d'important et de précis", explique la maîtresse, qui organise l'atelier pour la première année.

Les élèves ont appris le maniement de la machine à coudre. © Radio France - Marianne Naquet

"Je n'ai pas l'impression de faire des maths", confie Faustine. "Là tu apprends à coudre et tu fais de la géométrie en même temps", confie une autre élève, qui ne savait pas coudre avant cette semaine. Fidélio, 10 ans, manie à merveille l'équerre et la règle pour mesurer quel type de tissu il faut pour son sac. De son côté, Linaëlle confie aussi apprécier pouvoir être avec ses amis, dans un contexte différent du temps scolaire. "Je m'ennuierai un peu sinon", explique-t-elle.

L'école presque vide de ses élèves. © Radio France - Marianne Naquet

Des parents conquis

Du côté des parents, on valide le dispositif : Séverine, couturière de métier, a décidé de filer un coup de main à la directrice pour la semaine, en lui fournissant notamment des machines à coudre. "C'est l'école sans être l'école, vis-à-vis des enfants, ça permet d'avoir des moments de détente avec l'institutrice, faire autre chose que des maths, du français, qui peut être un peu rabat-joie", analyse la maman.

La directrice de l'école Branly, Mme Delforge. © Radio France - Marianne Naquet

A l'école Branly, un autre atelier doit avoir lieu en août, avec cette fois comme thème la pêche à la ligne. Dans la Somme, 236 élèves, de la primaire au lycée, sont inscrits dans 10 établissements au dispositif "Vacances apprenantes".