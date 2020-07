Vacances apprenantes : "Tu apprends en même temps que tu joues"

Dans le collège de l'Albe, à Albestroff, 190 élèves ont suivi des cours ludiques, des jeux et ateliers pour apprendre. Durant une semaine, écoliers et collégiens ont abordé de manière créative les matières au programme.

Le recteur de l'académie Metz-Nancy, Jean-Marc Huart, est venu ce vendredi 17 juillet visiter le collège de l'Albe. Pour lui, il s'agit de trouver l'équilibre entre des activités et un apprentissage : "Il était important qu'un certain nombre d'élèves puissent poursuivre les apprentissages pendant les vacances de manière à faire le pont entre ces périodes de fin d'année un peu spéciale et la rentrée scolaire".

Dans les classes, les manuels et les cahiers ont été rangés

Pour l'atelier jeux de mémoire, les enfants utilisent des jeux de société, des casse-têtes. Clémentine, qui vient de finir son CM2, apprécie : "Un jeu, je trouve que c'est mieux, parce que tu apprends en même temps que tu joues. Par exemple, pour l'escape game, on devait mettre des villes sur une carte : on a fait la géographie du coup, là !".

Des casse-têtes pour travailler sa mémoire et l'esprit mathématique. © Radio France - Guillemette Franquet

Dans la classe à côté, les enfants revisitent les fables de la Fontaine dans le cadre d'un atelier théâtre. Réécriture mais aussi prise de parole en public, découpage de décors, création de déguisement ... Pour le principal du collège, Philippe Carrara, l'objectif des vacances apprenantes est bien de sortir du scolaire pur : "On a suppléé un temps où ils auraient pu être en centre aéré, mais pas que sur le ludique."

Les élèves réinventent Les Fables de la Fontaine. © Radio France - Guillemette Franquet

La deuxième quinzaine d'août, de nouveaux élèves pourront profiter du dispositif "vacances apprenantes".