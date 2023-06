Congés d'été raccourcis : les réactions à la proposition d'Emmanuel Macron

"Rouvrir le débat" sur le "temps scolaire dans l'année" et la durée des vacances d'été est l'une des pistes évoquées mardi à Marseille par Emmanuel Macron pour tenter de réduire les inégalités à l'école. "Quand on a des vacances de trois mois, l'inégalité revient !", insiste le chef de l'État. La durée des vacances d'été est un sujet qui fait régulièrement débat et qui mérite une réflexion plus approfondie selon les syndicats enseignants, qui dénoncent un "coup de com'" du président.

Une bonne idée pour la FCPE et le SNPDEN

La FCPE, première fédération de parents d'élèves, se dit plutôt favorable à des congés estivaux raccourcis, à condition de repenser tout le calendrier scolaire en fonction de l'intérêt de l'enfant et en faisant passer les impératifs économiques au second plan. La FCPE réclame une concertation entre collectivités locales, parents et enseignants.

Le SNPDEN, syndicat des personnels de direction de l'Éducation nationale, rappelle que le débat n'est pas nouveau et que des études ont déjà été menées sur le sujet.

Selon Olivier Beaufrère, secrétaire national éducation et pédagogie du syndicat, "si on travaille sur le bien-être, sur le qualitatif, sur les bonnes notions d'apprentissage, il y a des recherches qui ont été faites qui expliquent que l'élève peut travailler entre 6,5 semaines et 7 semaines et avoir douze jours de coupure, ce sont des rythmes chrono-biologiques".

Des syndicats enseignants mitigés

Côté enseignants, les avis sont plus contrastés. Pour le SNUIPP-FSU, la durée des vacances d'été n'est pas le fond du problème. "Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas assez pour les élèves en difficulté et notamment pour la question des vacances", reconnaît Guislaine David, porte-parole du syndicat. "Pourquoi on ne repenserait pas les vacances de ces élèves-là ? Pourquoi ces élèves ne pourraient pas partie en vacances ?", interroge la porte-parole.

Elle pointe "une vraie inégalité sur le temps des vacances de ces élèves qui ne peuvent pas pratiquer d'activités culturelles, sportives ou découvrir d'autres régions de France, d'autres milieux". Et Guislaine David de plaider pour que soient donnés "les moyens aux structures associatives, aux structures qui organisent les vacances" pour offrir "des vacances qui permettent d'apprendre beaucoup de choses en centre de vacances pour ces enfants-là".

Les professionnels du tourisme très rétifs

Quant aux professionnels du tourisme, ils sont évidemment très rétifs. L'UMIH, Union des métiers de l’industrie hôtelière, avertit : des vacances d'été plus courtes donneraient lieu à des flux de touristes impossibles à gérer.

Les vacances d'été débutent le samedi 8 juillet et dès le vendredi 7 juillet pour la Corse. La rentrée scolaire est prévue le lundi 4 septembre et le mardi 5 septembre 2023 pour la Corse.