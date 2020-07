Vacances studieuses pour des enfants de Frontignan

68 écoles, collèges et lycées de l'académie de Montpellier organisent l'école ouverte cet été. Frontignan fait partie des communes qui ont mis en place ce dispositif. Jusqu'à 60 enfants sont accueillis tous les matins pendant 4 semaines.

C'est un dispositif qui permet aux élèves qui n'ont pas été très assidus pendant le confinement de rattraper leur retard. L'école des Terres Blanches à Frontignan la Peyrade (Hérault) accueille depuis lundi 6 juillet 60 enfants des différents établissements de la commune pour des vacances studieuses.

Ce dispositif est super. Ma fille qui entre en 6ème en a besoin pour rattraper les cours perdus à cause du Covid-19, témoigne une maman

Jusqu'à 4 semaines de cours

Ces vacances apprenantes sont proposées du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 août. De 9h à 12h, les enfants, répartis par niveaux en petit groupe de 7 élèves maximum, suivent des cours de français et de mathématiques . "C'est une relation individualisée qui permet de suivre de façon très précise le travail proposé aux enfants et de les aider" explique Frédéric Defretas l'un des enseignants volontaires qui a aménagé sa classe à l'extérieur a l'ombre du préau.

On a donné la priorité aux enfants en difficulté scolaire ou aux enfants qui n'ont pas repris l'école après le confinement. C 'est un moyen de les ramener vers des dispositifs scolaires car certains ont développé une phobie de l'école, Claudie Minguez 1ère adjointe déléguée à l'éducation.

L'école le matin est gratuite pour les familles, seules les activités de l'après-midi culturelles , citoyennes, sportives, assurées par les animateurs de la ville, sont facturées selon les revenus du foyer. Le dispositif coûte 83 000 euros dont 30 000 pris en charge par l'Education nationale.

Au total 2661 élèves de l'académie de Montpellier bénéficient du dispositif école ouverte pendant l'été 2020.

