Vaccination : les interrogations de parents normands dont les enfants auront 12 ans en fin d'année

A partir du 30 septembre, le pass sanitaire sera demandé aux jeunes de 12 à 18 ans : pour cette tranche d'âge, la date d'instauration du pass sanitaire avait été repoussée pour laisser le temps aux volontaires de se faire vacciner, mais la situation risque d'être compliquée pour les jeunes de 11 ans qui vont fêter leurs 12 ans après le 30 septembre. Pour eux, le pass sanitaire entrera en vigueur alors qu'ils n'avaient pas la possibilité de se faire vacciner avant.

C'est le cas d'Augustin, 11 ans. Il entre en classe de cinquième et fêtera ses 12 ans le 28 octobre de cette année. A partir de cette date, il devra donc présenter son pass sanitaire pour pouvoir participer à ses activités culturelles, sportives. Problème : il n'aura pas encore son schéma vaccinal complet. Une situation problématique pour Marie, sa maman : "Il aura sa première dose de vaccin, mais il faudra qu'il se fasse dépister régulièrement en attendant d'avoir son pass sanitaire complet, alors qu'il ne pouvait pas se faire vacciner plus tôt. Tous les mercredis il fait du sport à l'association sportive du collège alors est-ce qu'il devra se faire tester avant chaque séance ? C'est encore très flou."

Beaucoup de jeunes sont dans le même cas comme April, qui soufflera ses 12 bougies en décembre : elle devra donc montrer son pass sanitaire dès ses 12 ans révolus, alors qu'elle n'aura pas encore pu se faire vacciner. Nicolas, son père, souhaite anticiper sa vaccination. "Je suis allé sur Doctolib tout à l'heure et même en renseignant sa date de naissance sur le site, il y a la possibilité de valider la prise de rendez-vous", constate-t-il. "Donc il semblerait que ça soit tout à fait toléré par le système."

Un travail en cours pour peut-être assouplir cette règle

Une situation également compliquée pour les élèves de sixième, dans l'ensemble non éligibles à la vaccination. Virginie a un fils qui entre au collège à la rentrée et elle s'inquiète d'une gestion compliquée pour les élèves qui ont entre 11 et 12 ans : "J'aurais vraiment préféré qu'on propose la vaccination aux enfants dès la sixième, ils seront les seuls au collège dans cette situation, alors que la sixième est une année charnière... et cela pourra être compliqué pour différencier les élèves si un cas de covid est détecté dans une classe de ce niveau."

D'après la Direction générale de la santé, un travail est en cours pour éventuellement assouplir cette règle, afin de ne pas pénaliser les familles qui se trouvent dans cette situation.