Vaccination, transport gratuit, la région Occitanie annonce la rentrée des classes la moins chère de France

Plus de 500 000 élèves font leur rentrée cette semaine en Occitanie . La présidente de la région Occitanie Carole Delga a fait le point de la rentrée dans les lycées. Elle annonce une accélération de la vaccination dans les établissements, et une rentrée « la moins chère de France » avec notamment la gratuité totale des transports scolaires de la maternelle au lycée.

Transports scolaires gratuits

Jusqu’ici, la gratuité des transports scolaires n’était en vigueur qu’en Haute-Garonne et dans le Lot, elle est donc généralisée à toute la région.

« La gratuité des transports scolaire, nous sommes la première et la seule région en France à le faire. Pour la maternelle, pour le primaire, pour les collèges et les lycées. Et pour les étudiants de 18 à 25 ans qui prennent le train, c’est là aussi gratuit. Ce sont en fait 150 000 jeunes qui vont bénéficier du transport scolaire gratuit » se félicite la présidente de la région Carole Delga, qui ajoute que « les économies réalisées dans le budget de la région sont prioritairement consacrées à l’éducation et au pouvoir d’achat des familles. »

Carte jeune : 500€ d’économie par lycéen

Selon la région, la gratuité des transports représente un gain de pouvoir d’achat de 48 à 315 € dans le budget des familles.

Parallèlement , la « carte jeune » de la région regroupe sur un support numérique l’ensemble des aides qui permettent aux familles d’alléger le coût de la rentrée. La gratuité des manuels scolaires, un ticket lecture de 20 € dans 250 librairies partenaire, l’aide à l'achat d’une licence sportive de 15€, la gratuité du premier équipement pro pour les élèves de première année en enseignement professionnel.

La région continue à financer la gratuité d’un ordinateur portable individuel par lycéen à leur entrée en seconde.

La conférence de rentrée de Carole Delga et son équipe © Radio France - Olivier Lebrun

Vaccination et capteurs de C02

Une rentrée toujours marquée par le Covid. La région déploie des capteurs de CO2 dans les lycées, et accélère la vaccination des élèves. Cet été, la région a écrit à tous les parents d’élève pour les inciter à vacciner leurs enfants.

Aujourd’hui, 62% des 12/18 ans ont reçu une première dose, 43% sont totalement vaccinés. Des chiffres dans la moyenne nationale, alors qu’au début de l’été, l’Occitanie était plutôt moins vaccinée que le reste du pays.

Pour accélérer la vaccination des élèves, des dispositifs de vaccination sont prévus dans les 225 lycées, ou dans les collèges voisins, et bientôt sur les campus. Des locaux seront mis à disposition dans tous les lycées pour permettre dès le 6 septembre l’installation de centres éphémères de vaccination. Pour les établissements non équipés de dispositifs de vaccination, les élèves seront transportés gratuitement vers les centres de vaccinations les plus proches.

L’autre priorité, c’est la qualité de l’air. Les 225 lycées de la région ont été équipés de capteurs de C02 produits en Occitanie.

Les 225 lycées d'Occitanie équipés d'un capteur mobile de C02 © Radio France - Olivier Lebrun

Ces capteurs mobiles permettent de traquer le virus en signalant les zones où le renouvellement de l’air est nécessaire. Ils seront notamment utilisés dans les cantines.

« Cela permet de voir si par rapport au nombre de personnes dans une pièce et par rapport à la taille de la pièce que l’air est bien renouvelé à l’intérieur » explique Vincent Bounes, le nouveau vice président de la région chargé des questions de santé. « Pour les personnes qui sont sans masque, comme dans une salle de restauration, cela permet de voir s’il y a un risque d’une charge de Covid dans le cas où une personne est affectée qui soit trop importante. Ces capteurs très simple nous permettent d’adapter l’aération de la pièce, il suffit d’ouvrir les fenêtres pour diminuer le taux de C02 et d’évacuer la charge virale de Covid »

En revanche, il n’est plus question d’installer des purificateurs d’air dans les classes. Le ministère de la santé les juge inefficaces.

La région consacre 900 000 € au financement des équipements et aux produits de désinfection contre le Covid.

Cinq nouveaux lycées en projet

La région Occitanie inaugure en cette rentrée le nouveau lycée Lucie Aubrac à Sommières dans le Gard. Elle poursuit la construction de deux futurs lycées à Gragnague en Haute-Garonne et à Cournonterral dans l’Hérault.

La construction de cinq nouveaux lycées est prévue dans les six ans à venir, à Auterive au sud de Toulouse, l’ouverture est prévue en 2025.

Deux lycées supplémentaires sont en projet dans la grande couronne toulousaine, dans le Tarn-et-Garonne ou dans le Tarn, ce n’est pas encore arrêté, et un nouveau lycée à l’est de Montpellier.