Val-de-Marne : "Compliqué" de déménager deux collèges pendant les fêtes

Par Valentin Dunate, France Bleu Paris

Pour la rentrée, plus de 1000 élèves vont découvrir leur nouveau collège : 450 de "Saint Exupéry" à Vincennes déménagent (pour cause de pollution) au collège "Pissaro" de Saint-Maur-des-Fossés. Les 630 collégiens de Saint-Maur vont étudier, plus tôt que prévu, dans leur collège flambant neuf.