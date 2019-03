Val-de-Marne : des élèves du Plessis-Trévise s'initient aux médias dans les studios de Radio France

Paris, France

Un atelier était organisé ce lundi à la Maison de la radio, dans le 16ème arrondissement de Paris, avec une classe de 4ème du collège Albert Camus du Plessis Trévise, dans le Val de Marne. Exceptionnellement, à l'occasion de la Semaine de la presse, le ministre de la Culture, Franck Riester, est venu observer les enfants quelques minutes.

Ils sont collégiens et découvrent, dans les locaux de @radiofrance, comment se fabrique l'information. Partout en France, l'#ÉducMédiasInfo est une priorité du @MinistereCC pour retisser un véritable lien de confiance entre la presse et les Français. pic.twitter.com/e0PkRfyXtt — Franck Riester (@franckriester) March 25, 2019

Pendant deux heures, les 28 élèves ont d'abord préparé leurs émissions avant un enregistrement en conditions réelles, au micro. Chacun a commencé par choisir son rôle : présentateur de l'émission, chroniqueur, journaliste puis a écrit son texte. "C'est dur parce que c'est enregistré donc il faut trouver des bons mots, pas parler n'importe comment !", constate Anaëlle.

Ceux qui ont choisi d'être les techniciens d'un jour, eux, ont appris à utiliser la console, à régler les micros... jusqu'au moment de passer à l'antenne !

Les élèves étaient aussi responsables de la technique ! © Radio France - Adèle Bossard

Robin a adoré l'exercice mais l'a trouvé... stressant : "Il ne faut plus faire de bruit quand c'est quelqu'un d'autre qui parle alors qu'on veut juste éclater de rire. Et il faut bien articuler et être clair alors qu'on est stressés et qu'on a du mal à parler finement !"

Comme la plupart de ses camarades, il n'écoute quasiment jamais la radio. Et l'objectif de ces ateliers est aussi de leur faire découvrir un univers inconnu. "Notre rôle au collège, c'est justement de les amener à réfléchir sur les différents types de médias et que ça ne soit pas que les réseaux sociaux. On essaye vraiment de les amener à s'informer d'une autre manière", détaille Marie Guibert, la conseillère principale d'éducation du collège.

La chronique d'un élève. © Radio France - Adèle Bossard

300 ateliers comme ceux-là chaque année à Radio France

Les élèves sont ensuite repartis avec l'enregistrement sonore de leur émission qu'ils peuvent réécouter et retravailler en classe. En tout, plus de 300 ateliers comme ceux-là sont organisés chaque année à Radio France. Ce sont les professeurs qui inscrivent leur classe, même si les ateliers sont généralement complets dès les premiers jours après l'ouverture des inscriptions.