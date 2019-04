Valençay : les parents d'élèves vent debout contre la fermeture d'une classe de maternelle

C'est la première fois qu'ils se mobilisent. Les délégués parents d'élèves de la maternelle de Valençay se sont réunis pour dire non à la fermeture d'une classe de maternelle à la rentrée prochaine. Ils étaient 86 dont 36 enfants.

Valençay, France

Ce samedi à Valençay, les parents délégués élus au conseil d'école de maternelle ont organisé un rassemblement pour dire "Non" à la fermeture d'une classe de maternelle à la rentrée prochaine. Plus de 80 personnes dont 35 enfants se sont réunis Place du Champ de foire à 10h00 . Ils ont ensuite suivi un parcours symbolique dans la ville en passant devant la Mairie et arrivant jusqu'à l'école maternelle.

28 élèves par classe en septembre 2019

Dès la rentrée prochaine, une classe sera fermée, faute d'effectif selon l'inspection de l'Académie. Il y aura donc 28 élèves par classe à ce niveau. Une situation peu tenable pour Katarina Coquel, déléguée parent d'élèves, d'autant plus que la maternelle de Valencay compte des enfants lourdement handicapés : "Cette décision nous est tombée dessus en début d'année. En maternelle ici, il y a quatre enfants lourdement handicapés, ils ont besoin de beaucoup d'attention et c'est normal, mais comment l'enseignant va faire pour aussi gérer les autres ?"

Une inquiétude également partagée par M.Mouck, élu délégué aussi : "C'est à la maternelle qu'on apprend les bases de la vie en communauté. On apprend les rudiments de la lecture, du calcul. Comment arriver à un niveau acceptable en CP avec une classe à 28 ?"

Dès janvier, la Mairie a fait part de sa désapprobation auprès de l'Inspection d'Académie. Les parents d'élèves espèrent, notamment avec l'annonce du Président Emmanuel Macron de ne plus fermer d'écoles sans l'accord des mairies, jusqu'à la fin de son quinquennat, que la maternelle de Valençay conservera ses trois classes.