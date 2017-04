Valence : 200 lycéens manifestent pour leur liberté vestimentaire

Après la polémique née sur Twitter il y a quelques jours, sur la tenue vestimentaire d'une élève du lycée Emile-Loubet de Valence, qualifiée d'"indécente" par la proviseure, près de 200 élèves ont manifesté ce mardi matin devant l'établissement. Ils réclament un règlement intérieur moins strict.

A l'origine de cette manifestation, on retrouve un petit groupe d'une douzaine d'élèves du lycée Emile-Loubet de Valence. "Je connais la fille qui a pris la remarque. Je trouve ça vraiment anormal qu'on ne puisse pas s'habiller comme on le souhaite," réagit Maxine. Avec quelques camarades, Maxine a donc organisé ce rassemblement, avec l'aide de l'association féministe Rosa. "On veut que la direction du lycée se remette en question sur le règlement intérieur," indique Nordy Granger, membre actif de l'association.

Les lycéens ont pu écrire leurs revendications et les suspendre devant l'établissement © Radio France - Maxime Bacquié

Comme plus de 12.000 personnes, Nordy Granger a relayé il y a quelques jours le tweet de la jeune fille à l'origine de la polémique. Sur le tweet, on peut voir la photo de la tenue qualifiée d'"indécente" par la proviseure. Dans le règlement intérieur, il est clairement stipulé que les tenues des élèves doivent être propres et décentes. "Tout le problème est de savoir ce qui est décent et ce qui ne l'est pas," affirme Nordy Granger. Sur France Bleu Drôme Ardèche, la proviseure du lycée avait rappelé il y a quelques jours certains abus de la part d'élèves. "Certains élèves sont venus avec des tenues incorrectes, ce ne sont pas des trous, il n'y quasiment plus de jean," expliquait Pascale Frantschi.

"Ce n'est pas parce qu'on porte un jean troué qu'on travaille mal", Maxine, lycéenne Partager le son sur : Copier

200 élèves rassemblés dans le calme

Les élèves étaient donc appelés à manifester ce mardi matin, devant le lycée. Ils sont arrivés par petits groupes, entre 7h30 et 8h, et au plus fort du rassemblement, ils étaient près de 200 devant les portes de l'établissement. "Mon corps, mes droits", "je vais travaillé en jean troué", "stop aux humiliations", voilà quelques-uns des messages accrochés à l'aide de pinces-à-linge, devant l'établissement. Plusieurs élèves du lycée Camille-Vernet étaient également présents. "Il n'y a aucun problème dans notre lycée, j'ai l'impression qu'on a plus de liberté," estime Maya, vêtue d'un pantalon fendu au niveau des genoux. Des parents d'élèves tenaient aussi à être là, comme Justine. "Je porte des pantalons troués et ça ne m'empêche pas d'aller au bureau. L'école est un formidable endroit pour éduquer nos enfants, et leur montrer qu'on est tous égaux, il ne faut pas gâcher ça."

Les 200 lycéens réunis devant l'établissement sont restés calmes et la plupart sont allés en cours à partir du 8h. © Radio France - Maxime Bacquié

Un médiateur bientôt nommé?

Finalement, après 8h, la plupart des élèves sont rentrés en cours, dans le calme. Lundi soir, la FCPE, la fédération des parents d'élèves, demandait dans un communiqué, la mise en place d'un médiateur, pour ouvrir le dialogue entre la direction et les élèves.