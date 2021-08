Valence : à l'école Saint-Apollinaire, c'est déjà la rentrée !

C'est déjà la rentrée ! Les 198 élèves de maternelle et de primaire de l'école Saint-Apollinaire à Valence ont déjà retrouvé le chemin de l'école. La rentrée est avancée d'une semaine pour permettre aux enfants d'avoir des journées plus courtes tout le reste de l'année.

Cette année encore, la rentrée se fait sous le signe du Covid, mais ça n'empêche pas les enfants d'être contents de se retrouver ! A la sortie des cours, les parents restent même un peu plus longtemps que d'habitude : "Ils sont tous contents de se revoir !" note une maman.

Les vacances avaient assez duré pour Justine-Rose, qui rentre en CM2 : "Au début, c'était bien mais après comme on ne voit plus ses copains et copines c'était un peu ennuyant."

A l'école Saint-Apollinaire, la reprise se fait petit à petit. On apprend à connaître sa classe et sa maîtresse : "On a fait des jeux, on a dessiné beaucoup de choses, on a vérifié nos affaires, et surtout on s'est présenté à la maitresse", raconte Solange.

Qui dit rentrée dit aussi retour du masque toute la journée, mais au bout d'un an de contraintes sanitaires, c'est rentré dans les habitudes, explique Agnès, une maman d'élève : "_Ça devient normal : au début, le masque, on l'oublie mais aujourd'hui ils y pensent eux-mêmes ! Il est dans le cartable, quand on sort les affaires, on sort le masque en même temps_. On se doute bien qu'il y aura peut-être des retours à la maison, s'il y a des cas de Covid, si on ferme une classe. Mais on s'adaptera."

Agnès s'est déjà organisée pour basculer rapidement en télétravail si la classe de sa fille doit fermer.