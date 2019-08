Valence : avec l'école ouverte, les sixièmes déstressent avant la rentrée !

Depuis ce mardi, une cinquantaine d'élèves, futurs collégiens à l'établissement Paul-Valéry de Valence, ont fait leur "rentrée". Une rentrée plus tranquille où ils se familiarisent au collège pour aborder la rentrée sereinement.

Valence, France

Ils sont tous volontaires et très contents d'être au collège, une semaine avant tout le monde. Une cinquantaine de futurs collégiens participent à l'opération école ouverte au collège Paul-Valéry de Valence depuis mardi.

Avec cette action, l'établissement souhaite rassurer ces enfants très stressés par leur entrée au collège. "J'avais la boule au ventre pendant les vacances", confie Martin, 11 ans. _"J'étais stressé parce qu'__on rentre chez les grands,_raconte Rayan, 11 ans aussi. Mais maintenant, ça va. J'ai même hâte de faire ma rentrée !"

Heures de colle et changements de salles

Certains redoutent les heures de colles, les exclusions, d'autres les changements de salles entre les cours et le fait d'avoir un professeur différent pour chaque matière. _"L'objectif, c'est de les déstresser,_explique Anne Cook, la coordinatrice du projet. Il faut les motiver, leur donner les clefs de la réussite, de comprendre les règles du collège avec le carnet de correspondance par exemple."

150 sixièmes feront leur rentrée dans le collège lundi prochain © Radio France - François Breton

Pendant cette semaine, les élèves se sont aussi familiarisés avec les tablettes numériques. Ils ont commencé leur formation aux premiers secours et visité les canaux de Valence. Mais surtout, ils ont pu rencontrer leurs futurs camarades de classe. _"_Je me suis fait plein de potes, ils sont trop gentils, raconte en rigolant Maïssa, 11 ans.On s'amuse bien !"

Lundi prochain, 150 sixièmes feront leur rentrée au collège Paul-Valéry.