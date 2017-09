Valence : bientôt un CFA des métiers de l'industrie sur le plateau de Lautagne

Il y aura bientôt un CFA des métiers de l'industrie à Valence. Annonce, ce jeudi après-midi, de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera la premier CFA des métiers de l'industrie de Drôme-Ardèche.

Laurent Wauquiez a annoncé , ce jeudi après-midi, "plus de 70 millions d'euros consacrés au développement des projets d'avenir de Valence". Parmi les projets, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a insisté sur la création d'un CFA des métiers de l'industrie d'ici deux ans à Valence.

Ouverture du CFA d'ici deux ans

"Ce CFA des métiers de l'industrie doit voir le jour sur la plateau de Lautagne" a expliqué le maire de Valence, Nicolas Daragon. Ce centre de formation d'apprentis pourra accueillir 350 élèves. Il les formera aux métiers du secteur qui recrutent : dans la robotique, la conduite de machines, l'ingénierie ou encore la maintenance industrielle. "Il était grand temps de créer un CFA des métiers de l'industrie dans la Drôme, où 25 % des emplois sont liés à l'industrie" a explique Laurent Wauquiez.

"Pas de CFA des métiers de l'industrie dans la Drôme, c'était un scandale"

"On a des professionnels de l'industrie qui ont du mal à recruter et des jeunes qui ne trouvent pas de travail, il faut absolument les mettre en lien" explique Laurent Wauquiez.

"L'apprentissage a deux vertus"

Le président de région dit tenir à l'apprentissage. "On formera ces jeunes du niveau CAP au niveau ingénieur". "L'apprentissage permet à des jeunes de financer leurs études car certains enfants viennent de familles modestes et un jeune formé en apprentissage trouve deux fois plus vite un emploi que sans apprentissage".

"Cette création d'un nouveau CFA, c'est vraiment une annonce historique" insiste Nicolas Daragon.

"C'est une annonce historique !"

La construction de ce CFA coûtera près de huit millions d'euros, financés par l'Union des industries et des métiers de la Métallurgie (UIMM) ainsi que par la Région à hauteur de deux millions d'euros. Le département de la Drôme et d'autres partenaires pourraient également participer à son financement.

Parmi les autres projets annoncés, soutenus par la région, figurent la future cité de la gastronomie, la couverture de l’autoroute A7 ainsi que des aménagements de lycées, notamment la restructuration de la cité scolaire Camille Vernet. Un grand chantier qui coûtera en tout près de 43 millions d'euros . Les travaux devraient démarrer au printemps 2018 d'après le maire de Valence.