Valence : Brigitte Macron félicite des élèves de 6e du collège Paul-Valéry pour leur slam

Les élèves de 6e inscrits à l'atelier slam s'installent en classe avec une certaine impatience, ce mardi 4 mai, au collège Paul-Valéry de Valence. Ils savent qu'ils vont avoir droit à une surprise : la professeure l'a promis. C'est alors qu'ils voient apparaître au tableau le visage de Brigitte Macron, la première dame. Dans une courte vidéo, elle les félicite pour leur travail au sein de l'atelier slam. Entre octobre et mars, ils se sont retrouvés chaque semaine, après la cantine, pour apprendre à écrire, à faire des rimes. Des mois de travail qui donnent naissance à un texte : "Ça m'a manqué".

Ce slam collectif, les élèves en font un clip, publié sur Youtube. Une des enseignantes a alors l'idée de l'envoyer à l'Elysée, "sans réel espoir d'obtenir une réponse", raconte Mme Delaunay. Et pourtant, la réponse ne tarde pas. La première dame, Brigitte Macron, est touchée par ce slam dans lequel les élèves racontent pourquoi l'école leur a tant manqué pendant le confinement. Elle profite d'un déplacement à Valence pour donner rendez-vous aux enseignantes en charge de l'atelier. Impossible de rencontrer les élèves, cette semaine-là, ils étaient en distanciel. C'est à la suite d'une longue discussion avec l'équipe pédagogique que Brigitte Macron enregistre son message vidéo à destination des jeunes.

"C'est bizarre de voir Brigitte Macron nous parler, et en même temps, ça fait extrêmement plaisir ! Au départ, on pensait juste faire un petit clip de base", réagit une élève. "Je suis super étonné que la première dame connaisse Valence, ce n'est pas une très grande ville !", s'exclame un autre. Pour l'enseignante référente, Alexia Haget, ce geste de Brigitte Macron est une très belle récompense, notamment pour les élèves en décrochage scolaire ou turbulents. "Ce projet a permis de les intégrer pleinement au collège, ils n'étaient plus les élèves qu'on gronde mais ceux qu'on félicite", détaille l'enseignante. Des élèves déterminés à monter un nouveau projet l'année prochaine. D'ici là, ils espèrent que Brigitte Macron montrera leur clip à son mari.