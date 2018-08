Valence, France

La rentrée officielle des classes est le 3 septembre, mais ce jeudi c'était déjà la rentrée à l'école privée Saint-Apollinaire, à Valence. Onze jours avant les autres, 216 enfants ont retrouvé les bancs de l'école et leurs copains. À l'heure de la pause déjeuner, une cinquantaine de parents font le pied de grue devant le portail métallique de l'école. Parmi eux, Bénédicte, qui attend son garçon, rentré en CE1. "Un mois et demi de vacances, c'est déjà bien pour les occuper, explique la maman séduite par cette rentrée décalée. Ça permet de reprendre en douceur : d'abord l'école puis dans quinze jours les activités sportives."

Une rentrée en avance pour des journées plus courtes

Certains élèves mangent dès le premier jour à la cantine. Comme Louane qui a fait sa rentrée en CM1. Un peu stressée le matin, elle est ravie après les premières heures de classe. "Je suis pas fatiguée, la maîtresse est sympa et en plus elle est belle, confie la fillette. J'étais contente de retrouver mes copains et mes copines." Dans la cour, les élèves jouent entre eux, discutent de leurs vacances. Reprendre l'école un 23 août, ce n'est pas si dramatique.

Les cris des enfants résonnent de nouveau dans la cour de récréation © Radio France - François Breton

Les élèves sont même gagnants. Grâce à cette rentrée anticipée, l'école peut faire démarrer les cours une demi-heure plus tard tout au long de l'année. Pour Sophie Pinet, la directrice de l'école : "Commencer les journées à 9h au lieu de 8h30 a un réel effet sur les enfants. Quand ils arrivent, ils sont réveillés. On peut déjà attaquer le travail."