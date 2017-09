Valence : la pétanque enseignée au lycée

Le lycée professionnel Montesquieu à Valence (Drôme) propose une section pétanque depuis la rentrée: douze élèves ont quatre heures de cours par semaine. La Fédération Française de Pétanque veut développer ainsi l'enseignement en milieu scolaire.

L'Education Physique et Sportive au lycée, ce n'est plus seulement les classiques foot, basket, endurance. A Valence, le lycée professionnel Montesquieu a ouvert en cette rentrée une section pétanque. Seuls deux lycées en métropole proposent à ce jour cette discipline. Le second se situe à Saint-Maximin dans le Var.

Quatre heures de cours par semaine, pas de note

A Valence, douze élèves se sont inscrits pour cette première année test. Ils ont quatre heures de cours spécifiques par semaine mais pas de note. L'idée des professeurs et de la proviseur, c'était de mettre en valeur les lycéens.

A la pétanque, très rapidement, on peut obtenir des points, être en situation de réussite. En lycée professionnel, il est important de redonner confiance à nos élèves. - Christelle Giraud, proviseur

Moins cardio que les autres sports pratiqués en cours d'EPS au lycée, la pétanque permet de développer d'autres talents.

C'est presque aussi stratégique qu'un jeu d'échecs. C'est intéressant pour nos jeunes, pour la concentration, la concertation entre eux. - Rose-Marie Trouillet, professeur coordinatrice de la section pétanque

La Fédération Française à la manoeuvre

La professeur coordinatrice de la section pétanque au lycée Montesquieu a été formée par la Fédération Française de Pétanque, qui a aussi financé tout l'équipement nécessaire. Elle entend développer un maximum l'enseignement en milieu scolaire pour professionnaliser son image.

Ce n'est presque plus Pagnol ici. Je n'ai rien contre Pagnol hein, mais je suis contre le Pastis 51 et le bob, cette image que l'on traîne et qui nous nuit. On est là pour redorer le blason de la Fédération. - Jean-Paul Goffoz, responsable pédagogique de la FFPJP.

En ligne de mire: les Jeux Olympiques 2024, où la pétanque compte faire son entrée comme discipline. La Fédération manque de jeunes adhérents. L'enseignement à l'école et au lycée pourrait permettre de repérer de futurs champions.