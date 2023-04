Valence : le collège Marcel Pagnol mise sur le numérique pour attirer des nouveaux élèves

Attirer des élèves grâce à des outils numériques de pointe. C'est le pari que lance le département de la Drôme pour le collège Marcel Pagnol à Valence. Dès la rentrée prochaine, les élèves pourront profiter de ce matériel au sein d'un tiers lieu nommé Fablab. Pour un montant de 90 000 euros, des imprimantes 3D, une découpeuse laser, une presse à chaud, une fraiseuse, des ordinateurs entre autre mis à la disposition de l'apprentissage du numérique au sein d'une nouvelle option dès septembre prochain. Elle sera ouverte à 24 collégiens de 4e.

"Je pense que c'est une chance d'avoir ce laboratoire numérique " se félicite Hélène Viale, la principale du collège. " Les élèves vont pouvoir acquérir des compétences nouvelles et avoir une forme de pédagogie différente de celle qui est pratiquée en générale et de découvrir les métiers du numérique qui leur permettront de s'adapter au nouveau monde". La principale du collège espère que l'option soit dérogatoire, c'est à dire que les élèves pourront venir même si ils ne sont pas dans la carte scolaire de l'établissement. Pour l'instant le matériel est utilisé pour les cours de technologie et pour le club numérique du collèges.

Une imprimante 3D du Fablab au collège Marcel Pagnol. © Radio France - Erwan Chassin

Autre objectif, faire en sorte que la formation soit la plus mixte possible alors que l'on voit bien souvent plus d'hommes que de femmes dans le secteur des nouvelles technologies. Ce matériel de pointe se fait dans le cadre du projet "Numérique inclusif, Numérique éducatif" entre le département, l'Education nationale le collège et la Banque des Territoires. "Ce projet lauréat d’un appel à projet de la Banque des territoires en 2022 a pour but la formation, la sensibilisation et l’accompagnement des collégiens, leurs parents et du quartier proche de l'établissement aux usages du numérique et à la fabrication numérique.