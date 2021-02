Valence : les étudiants peuvent de nouveau manger sur place en restaurant Crous dès ce mardi

Les repas sur place sont de retour dans les restaurants universitaires de Valence à partir de ce mardi 9 février. C'était une annonce de la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal, le vendredi 5 février, pour accompagner le retour progressif des étudiants sur les bancs de la facs, à raison d'un jour par semaine.

Deux restaurants U concernés à Valence

Pour rompre l'isolement des étudiants et recréer du lien social, les restaurants Crous rouvrent donc peu à peu leurs salles de self. A Valence, deux sites sont concernés : le restaurant Briff'O, près de l'université de sciences, et la brasserie Latour-Maubourg, en face de la faculté de droit. Cette dernière était totalement fermée depuis le 30 novembre, et va donc pouvoir rouvrir ses portes.

Protocole sanitaire strict

Les repas distribués resteront des plats ou sandwichs à emporter, mais pourront être consommés sur place plutôt que dehors ou dans les salles de cours des universités et écoles à proximité.

Les étudiants pourront ainsi manger au chaud, assis à une table, dans le respect de mesures sanitaires très strictes : deux mètres de distance entre chaque personne, pas de face à face, et des jauges très limitées, afin de respecter au mieux les gestes barrière.

Repas à 1 euro

Une nouvelle qui ravit les étudiants, lassés de mettre en place un système D pour se restaurer lors des pause-déjeuner, et en manque de lieux de collectivité depuis le début de la pandémie.

Une mesure bien accueillie également dans la mesure où les repas distribués sont accessibles au prix d'un euro pour tous les étudiants depuis les annonces du Président de la République Emmanuel Macron pour venir en aide à cette catégorie de la population très touchée par la crise du coronavirus.